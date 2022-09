Grêmio Com a vitória do Vasco, Grêmio perde posição na tabela e aumenta pressão na Série B do Brasileirão

1 de setembro de 2022

Tricolor conquistou apenas um ponto em 12 possíveis, o que coloca caráter decisivo no jogo contra o Vila Nova Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nos últimos quatro jogos do Grêmio, um empate e três derrotas. A sequência negativa resultou na perda de posição para o Vasco (RJ), perda do posto de melhor defesa e perda de gordura para o quinto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo desta sexta-feira (02), contra o Vila Nova, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, ganha contornos decisivos.

A derrota para o Criciúma (SC) retrata um dos piores momentos na temporada do time de Roger Machado. O clima é de crise e absoluta pressão, não somente em termos de tabela, mas também sobre o trabalho do treinador e do departamento de futebol. Até o dia do jogo, mudanças estão descartadas.

O Tricolor gaúcho chegou a sonhar com um possível título da Série B, mas com os resultados negativos nas últimas partidas e combinando com a vitória do Vasco na quarta-feira (31), o Grêmio está na quarta posição da tabela do Brasileirão. Ao fechamento do encerramento da 27° rodada pode perder o lugar no G-4 já neste final de semana.

