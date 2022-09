Inter Técnico do Inter comanda trabalho de jogadas ofensivas, mas não indica time para o confronto contra o Corinthians

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Mano Menezes dividiu o grupo em três equipes e não esboçou formação titular Foto: Ricardo Duarte/Inter

O técnico do Inter Mano Menezes aproveita a semana para acertar detalhes ofensivos com sua equipe. A atividade na manhã desta quinta-feira (01) serviu para aprimorar as finalizações no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na preparação para o jogo com o Corinthians, no domingo (04), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

O treinador colorado dividiu o elenco em três equipes. Duas duelavam em uma parte do campo, enquanto a terceira trabalhava na outra metade situações específicas. O auxiliar Sidnei Lobo iniciava a jogada, tabelava com um meia ou atacante e acionava um lateral ou ponta. Quem era acionado cruzava para o meio da área, onde um companheiro buscava superar o zagueiro e fazer o gol. Sem suspensos ou jogadores no departamento médico, a tendência é que o time seja o mesmo que goleou o Juventude por 4 a 0 no Beira-Rio. O Inter volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (02).

