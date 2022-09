Porto Alegre Vigilância ambiental atualiza mapa sobre capturas de escorpiões, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bairros com maior incidência do animal são o Centro Histórico (204 capturas) e Mário Quintana (92) Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 03/02/2022 O trabalho realizado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento Municipal de Água e Esgotos na terça-feira, 1º, resultou na captura de 19 escorpiões amarelos na região da Praça Dom Feliciano e Rua dos Andradas. Participaram da operação dez profissionais vinculados à prefeitura. Os animais capturados serão encaminhados ao Centro de Informações Toxicológicas (CIT). Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) atualizou o mapa que apresenta os locais de captura de 300 escorpiões amarelos em Porto Alegre em 2022. Publicado no site da Diretoria de Vigilância em Saúde, o mapa indica que os bairros com maior incidência do animal são o Centro Histórico (204 capturas), Mário Quintana (92), Menino Deus (2) e Passo D’Areia (2).

Alex Lamas, da Equipe de Vigilância em Saúde Ambiental e Águas, explica que o mapa traz dados das capturas realizadas pela Equipe de Fiscalização Ambiental (EFA) da Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS. Lamas destaca que, ao ressaltar as áreas ‘quentes’, a ferramenta propicia sensibilização da população local, fortalece as medidas preventivas e difunde o procedimento para casos de acidente de forma mais efetiva.

O desenho atual do mapeamento busca também manter a privacidade dos endereços vistoriados apresentando a região dentro de um “mapa de calor”. Ele lembra que, embora o Tityus serrulatus – nome científico do escorpião amarelo – não seja agressivo e não percorra grandes distâncias, pode ser carregado passivamente em entulhos, caixas, hortaliças, representando risco de acidente para um perímetro maior dentro do bairro.

Os dados do mapa são atualizados a cada nova informação de captura realizada pela EFA, composta por agentes de Fiscalização e agentes de Combate a Endemias devidamente identificados com crachá e colete.

Acidentes com escorpião amarelo são caracterizados por dor local, sudorese, vômitos e agitação. Nos casos moderados e graves, especialmente em crianças, a sintomatologia é mais severa, podendo incluir alterações cardíacas, tremores, entre outros. Acidentes graves são tratados com soro específico em ambiente hospitalar. A referência em Porto Alegre é o HPS.

Para evitar a aproximação dos escorpiões, a recomendação é que a área em volta da moradia seja limpa, grama aparada e eliminado entulho ou lixo. Na residência, devem ser vedadas soleiras das portas com saquinhos de areia ou friso de borracha, além de instalação de telas nas portas, janelas e nos ralos de banheiros e cozinha (ou ralo abre-fecha), a fim de evitar a entrada dos animais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre