Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

A medida vale para a companhia e suas subsidiárias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A companhia aérea Gol anunciou, nesta quinta-feira (25), que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A medida vale para a companhia e suas subsidiárias.

De acordo com a empresa, o objetivo do processo é reestruturar suas obrigações financeiras de curto prazo e “fortalecer sua estrutura de capital para ter sustentabilidade no longo prazo”. As dívidas da companhia são estimadas em R$ 20 bilhões.

Em nota divulgada à imprensa, a Gol informou que todos os voos estão operando conforme programado e todas as passagens aéreas e reservas permanecem em vigor.

“A Gol seguirá oferecendo serviços de viagens aéreas seguras, confiáveis e a baixo custo, proporcionando a melhor experiência aos clientes, que poderão organizar suas viagens da forma que sempre fizeram”, informou a companhia.

Ainda segundo a Gol, o programa Smiles não terá alterações e continuará disponível. Na prática, a empresa acionou um instrumento legal nos EUA conhecido como “Chapter 11”, que é utilizado pelas empresas para suspender a execução de dívidas e realizar reestruturação financeira e operacional. Mesmo com a medida, a companhia pode operar normalmente.

A Gol também informou que garantiu US$ 950 milhões em financiamento para apoiar os negócios, na modalidade debtor-in-possession (devedor em posse, na tradução livre) — uma espécie de empréstimo feito em ambiente de recuperação judicial.

“A companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do Primeiro Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias”, disse a Gol, em nota. O financiamento está sujeito a aprovação judicial.

“Juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, [o financiamento] fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira”, continuou a companhia aérea.

