Mundo Após reunião mediada pelo Brasil, chanceleres de Venezuela e Guiana se dizem esperançosos com retomada do diálogo entre os países

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2024

O encontro foi mediado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O encontro foi mediado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os chanceleres da Venezuela, Carl Barrington Greenidge, e da Guiana, e Yván Gil Pinto, afirmaram nesta quinta-feira (25) que os dois países continuam dispostos a retomar o diálogo. Eles participaram de reunião conjunta no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro foi mediado pelo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.

A reunião teve como pano de fundo a crise causada pela reivindicação da Venezuela sobre a região de Essequibo, hoje reconhecida como parte do território guianês.

A Venezuela afirma ser a verdadeira proprietária da região de Essequibo, um trecho de 160 quilômetros quadrados que corresponde a cerca de 70% de toda a Guiana e atravessa seis dos dez estados do país. A área é rica em recursos naturais.

A realização de um referendo, no ano passado, reascendeu a disputa, de décadas, e o temor de um conflito armado na fronteira com o Brasil.

“Nós também salientamos à delegação de venezuelanos que a Guiana segue comprometida em resolver a controvérsia que a Venezuela tem com a decisão de 1988 do tribunal arbitral de um jeito muito pacífico. Nós reiteramos nosso apoio e compromisso com a Carta da ONU, que inclui o respeito à lei internacional e ao acordo de 1966 de Genebra, que está dentro da lei internacional”, disse o chanceler da Guiana.

“A Venezuela e o governo do presidente Nicolas Maduro está plenamente comprometido em buscas alternativas que nos permitam chegar a uma solução mutuamente aceitável, no referendo, ou na controvérsia que temos na Guiana Essequiba e também impulsionar as relações de cooperação e integração entre Guiana e Venezuela. Nós nos sentimos realmente satisfeitos. Vamos com muitas expectativas às futuras discussões. Ainda há muita matéria a discutir”, afirmou o ministro venezuelano.

Do lado brasileiro, o ministro Mauro Vieira afirmou que, na conversa, a Venezuela e Guiana expressaram seu entendimento acerca do compromisso para o diálogo e a paz. Além disso, que os dois países apresentaram suas propostas de agenda de trabalho para uma possível nova reunião entre as duas partes, que também poderá ser realizada no Brasil.

“Comprometeram-se, reconhecidas as diferenças de lado a lado, a seguir dialogando com base nos parâmetros estabelecidos pela declaração de Argyle. Agradeço a participação dos chanceleres da Venezuela e da Guiana nas conversas de hoje. Assim como a presença dos atores regionais, como São Vicente e Granadina, como representação da CELAC, assim como a ONU, que observou e participou dos trabalhos”, afirmou Mauro Vieira.

