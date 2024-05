Porto Alegre Porto Alegre conta com apenas uma Estação de Tratamento de Água em funcionamento

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre informa que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus não está operando. Com os dados divulgados no final da tarde desta segunda-feira (6), apenas a Estação Belém Novo segue em funcionamento com a capacidade reduzida.

Com a inundação, foi necessário fazer o desligamento da energia elétrica da Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 12, no Parque Marinha do Brasil. Sem o bombeamento da água para o lago, a Estação de Bombeamento de Água Bruta (Ebap) Menino Deus foi totalmente inundada, sendo necessário também o desligamento elétrico.

Os bairros que ficarão sem abastecimento são:

ETA Menino Deus

Bairros e vilas afetados:

Agronomia, Alto Teresópolis, Aparício Borges, Azenha, Assunção, Belém Velho, Camaquã, Cavalhada, Centro, Cidade Baixa, Cristal, Intercap, Jardim Botânico, Jardim Carvalho, Jardim do Salso, Jardim Europa, Medianeira, Menino Deus, Nonoai, Partenon, Parque Charruas, Petrópolis , Praia de Belas, Santana, Santa Tereza , São Jorge, São José , Santo Antônio, Tristeza, Vila Campo da Tuca, Vila Conceição, Vila dos Comerciários, Vila dos Sargentos, Vila Alto Erechim, Vila João Pessoa, Vila Nova e Vila Topázio.

ETA Moinhos de Vento

Bairros afetados:

Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mont Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras

ETA Tristeza

Afeta partes dos bairros e localidades:

Ipanema, Pedra Redonda, Guarujá, Jardim Isabel, Espírito Santo, Praça Moema, Vila dos Sargentos, Serraria, Parque Bahamas e Jardim Verde Ipanema.

ETA São João

Bairros e comunidades afetados:

Jardim Planalto, Passo das Pedras, Costa e Silva, Parque Santa Fé, Chácara das Pedras, Três Figueiras, Rubem Berta, Protásio Alves, Loteamento Timbaúva, Jardim Leopoldina, Jardim Ipu, Alto Petrópolis, Mário Quintana, Chácara da Fumaça, Vila Safira, Sarandi, Morro Santana, Jardim Itu, Jardim Sabará, Cristo Redentor, Passo da Areia, Jardim Lindoia, Boa Vista, Vila Ipiranga, Vila Floresta, São Sebastião, Anchieta, Auxiliadora, Higienópolis, Humaitá, São Pedro, Navegantes, São Geraldo, São João e Vila Farrapos.

ETA Ilhas

Afeta todo o arquipélago.

