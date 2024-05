Porto Alegre Água avança e bairros são evacuados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus tiveram amplas áreas alagadas. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O desligamento da energia elétrica por conta do risco de choque em uma casa de bombas próximo do Parque da Harmonia, em Porto Alegre, causou o alagamento de amplas áreas dos bairros Cidade Baixa, Praia de Belas e Menino Deus no início da tarde dessa segunda-feira (6). A prefeitura recomendou a evacuação de moradores da região.

Congestionamentos foram registrados em diversas ruas e avenidas. Condutores trafegavam às pressas rumo ao litoral. A rodovia estadual RS-118, uma das únicas alternativas de saída da cidade registrava filas quilométricas de carros no início da noite.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Sebastião Melo falou sobre a demora para o aviso à população. A queda de energia ocorreu no início da tarde e somente por volta das 15h ele publicou um vídeo em suas redes sociais com orientações:

“Houve equívoco de comunicação entre a concessionária do serviço na Capital, a CEEE Equatorial, com a prefeitura. Esta prefeitura não esconde nada. Se eu tivesse tomado conhecimento antes do desligamento, eu teria feito vídeo antes do desligamento”.

A previsão da área técnica do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é de que o alagamento se estenda parcialmente, chegando à rua Lima e Silva. A recomendação é que moradores e comerciantes de imóveis em andares mais baixos se protejam.

Na cota mais alta da Cidade Baixa poderia chegar a 1,5 metro em determinados locais, segundo o diretor de Planejamento e Desenvolvimento do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Marco Faccin.

Às 18h desta segunda-feira, apenas uma das 23 casas de bombas de águas pluviais (água da chuva) da cidade operam.

Presente na coletiva, o presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera, afirmou que 170 mil clientes estão sem luz na Capital, a maioria por questões de segurança.

Já diretor do Dmae, Maurício Loss, ressaltou que uma força-tarefa junto com a CEEE Equatorial foi montada para religar o Sistema São João, que abastece a Zona Norte.

“Não está resolvido, mas bem adiantado. A energia não chega porque a estação da CEEE que abastece a estrutura do Dmae está alagada’’, explica Loss.

Atualmente, das seis estações de tratamento de água, somente a estação Belém Novo está operando, embora com dificuldade de tratamento devido á turbidez da água.

Nível do Guaíba



Cais Mauá

Cota atual: 5,27 metros

Cota de Alerta: 2,5 metros

Cota de Inundação: 3 metros

Informação obtida às 15h por meio da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/poa-embaixo-dagua/

Água avança e bairros são evacuados em Porto Alegre

2024-05-06