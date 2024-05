Rio Grande do Sul Tim, Vivo e Claro liberam internet grátis em cidades gaúchas afetadas pelas chuvas

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Cada empresa disponibilizou um pacote de bônus diferente a seus clientes. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil Cada empresa disponibilizou um pacote de bônus diferente a seus clientes. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

As operadoras de telefonia Vivo, TIM e Claro liberaram pacotes de internet grátis para clientes no Rio Grande do Sul com o intuito de permitir que a comunicação seja mantida em meio aos temporais que atingem o Estado desde o fim de semana passado.

A ideia é que minimizar os impactos da população atingida em relação à conexão, ainda que apenas uma das redes esteja disponível, informa a Conexis Brasil Digital, que reúne as empresas de telecomunicações.

Com a decisão, os moradores dos mais de 300 municípios do Estado que foram afetados pelas chuvas torrenciais e alagamentos podem utilizar as redes 4G e 5G livremente. Com a conexão gratuita, os moradores podem ter acesso aos alertas da Defesa Civil estadual, aos aplicativos de mensagens, redes sociais e mapas com as áreas de risco e pontos de abrigos e doação.

Cada empresa disponibilizou um pacote de bônus diferente a seus clientes:

A Vivo ofereceu 10 GB de internet a todos os clientes Vivo Pré da região por cinco dias.

A Claro está concedendo, desde quinta-feira, 2, um bônus de 5 GB de dados de internet para os clientes de serviço móvel pré-pago. Os clientes recebem o bônus gratuitamente, de forma automática. O bônus é válido por sete dias no pré-pago e por 30 dias nos planos pós-pago Controle e Flex.

A TIM liberou bônus de internet de 10 GB para clientes do pré e do controle.

As empresas também estão permitindo o acesso às suas redes mesmo para quem não é cliente. Se, por exemplo, o sinal de uma operadora não estiver disponível em sua região, seu celular irá se conectar a outra que esteja operante.

Como acessar as redes

Para poder acessar a rede aberta das operadoras, é preciso que a função roaming do seu dispositivo esteja habilitada:

No Android

Acesse “Configurações”;

Em “Conexões”, troque em “Redes Móveis”;

Ative a opção “Dados em roaming”

No iPhone

Acesse “Ajustes”;

Toque em “Celular” e selecione seu cartão SIM;

Ative a opção “Roaming de Dados”.

(Estadão Conteúdo)

As empresas também estão com roaming gratuito, isto é, permitem que suas redes de telefonia sejam usadas sem custo por clientes de outras operadoras. Veja abaixo as condições oferecidas por cada operadora.

Para usar o roaming, é preciso ativar esta opção nas configurações do celular. Saiba como fazer isso no Android e no iPhone.

2024-05-06