Porto Alegre Registro Unificado já recebeu informações de 56 mil pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A base de dados será utilizada para a definição de políticas públicas. Foto: Filipe Karam/PMPA A base de dados será utilizada para a definição de políticas públicas. (Foto: Filipe Karam/PMPA) Foto: Filipe Karam/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre cadastrou, até a manhã desta segunda-feira (27), mais de 56 mil pessoas afetadas pelas enchentes.

O levantamento é feito por meio do Registro Unificado, disponível à população por meio de uma plataforma on-line, espaços físicos e nos abrigos provisórios localizados em diversas regiões da cidade.

Conforme a prefeitura, o principal objetivo do Registro Unificado é determinar quantas famílias foram impactadas pela cheia do Guaíba, iniciada em 2 de maio, e onde elas residem. A base de dados será utilizada para a definição de políticas públicas nas áreas de habitação, saúde, assistência social e renda, etc.

“O Registro Unificado também será útil à medida em que surgirem novos programas sociais nas esferas municipal, estadual e federal. Um exemplo é o Auxílio Reconstrução, anunciado pela União, que já terá acesso a esta base de dados”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Social interino, Jorge Brasil.

A diferença entre Registro Unificado e Cadastro Único (CadÚnico) é o público-alvo. O primeiro quer alcançar todos afetados pela enchente, independentemente da renda familiar; o segundo é indicado aos núcleos que recebem até meio salário mínimo per capita, ou que desejam acessar programas já conhecidos, como o Bolsa-Família.

Ou seja, quem está na base de dados do CadÚnico e reside nas áreas que foram alagadas em Porto Alegre também deve efetuar o Registro Unificado. São exemplos de programas que utilizam o CadÚnico para a distribuição de recursos o Volta por Cima e o SOS Rio Grande do Sul, administrados pelo governo do Estado.

O registro deve ser feito, preferencialmente, via plataforma on-line disponível no site da prefeitura. Há, ainda, locais físicos, de segunda a sexta-feira (exceto feriados). Confira abaixo endereços e horários:

Das 8h30 às 17h

– Terminal Triângulo – avenida Assis Brasil, 4320

– Complexo Cultural Esportivo da Bom Jesus e Centro de Referência da Juventude – rua Marta Costa Franzen, 101

– Casa dos Conselhos – avenida João Pessoa, 1110, esquina com a Venâncio Aires

– Estação Cidadania da Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5250, bairro Agronomia

– Estação Cidadania Restinga – rua Arno Horn, 221, bairro Restinga

– Associação Comunitária Parque dos Maias (Acopam) – rua Gamal Abdel Nasser 562, Rubem berta

Das 9h às 17h

– Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – avenida Princesa Isabel, 1.115

Onde fazer ou atualizar o CadÚnico – Nos postos descentralizados da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/registro-unificado-ja-recebeu-informacoes-de-56-mil-pessoas-em-porto-alegre/

Registro Unificado já recebeu informações de 56 mil pessoas em Porto Alegre

2024-05-27