Porto Alegre Ministério de reestruturação vai funcionar em prédio de banco público em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











A previsão é de que a pasta funcione até o fim deste ano. Foto: Lucas Leffa/Secom/PR A previsão é de que a pasta funcione até o fim deste ano. (Foto: Lucas Leffa/Secom/PR) Foto: Lucas Leffa/Secom/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro-chefe da Secretaria Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que terá à disposição um gabinete no prédio do Banco do Brasil em Higienópolis, bairro de Porto Alegre.

Como a pasta é uma secretaria ligada à presidência da República, o endereço oficial é o Palácio do Planalto, em Brasília, sede de outros ministérios. Apesar de poder despachar da capital federal, o ministro afirmou que vai acompanhar a reconstrução do Rio Grande do Sul de perto.

“Minha lotação é aqui”, disse ao canal CNN.

A previsão é de que a pasta funcione até o fim deste ano. Entre as principais atribuições, estão a coordenação de ações que devolvam moradia aos gaúchos desabrigados, de retomada de prédios comerciais e de captação de recursos, nacionais e internacionais, que possam ser utilizados pelo Estado.

Neste fim de semana, o ministro sobrevoou região de lavoura localizada perto de Santa Maria que está debaixo de água.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/ministerio-de-reestruturacao-vai-funcionar-em-predio-de-banco-publico-de-porto-alegre/

Ministério de reestruturação vai funcionar em prédio de banco público em Porto Alegre

2024-05-27