Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

O Campeonato Brasileiro foi paralisado no dia 15 de maio. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, nessa segunda-feira (27), que o Campeonato Brasileiro será retomado a partir deste sábado (1º), com os jogos da 7ª rodada. Além do retorno, a entidade ratificou a data final da última rodada e anunciou que Grêmio, Inter e Juventude, afetados pela tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul, poderão inverter seus mandos de campo no primeiro turno. A troca precisa ter a aprovação dos adversários para que seja ratificada.

“Conseguimos consensuar decisões que envolvem o restante do campeonato, o calendário, o apoio da CBF, e, principalmente, os clubes do Rio Grande do Sul, que sofrem hoje com essa catástrofe climática. Esses acordos nos dão uma segurança e uma previsibilidade de trabalho”, disse Alexandre Barcellos, presidente do Inter.

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, disse que os gaúchos fizeram duas propostas para diminuir o prejuízo técnico. Ele analisa que existe alternativa também de realizar jogos em campo neutro a depender dos casos para minimizar os efeitos dos estragos provocados pela chuva:

“A gente fez duas propostas. A primeira delas é tentar inverter ao máximo o mando de campo em relação aos times do Sul. Tem que flexibilizar uma norma da CBF para, quando a gente puder jogar, que a gente possa jogar no nosso estádio. A gente não sabe a extensão do problema, quando vai poder voltar a jogar no nosso estádio. No meu caso, estou um mês fora da Arena. A segunda possibilidade seria jogar, com os clubes que concordarem, em dois campos neutros. Porque isso minimizaria o desequilíbrio técnico da competição”, comentou Guerra.

Também ficou acertado que na Data Fifa de 2 a 10 de setembro, na qual serão disputadas duas rodadas das Eliminatórias, os clubes gaúchos vão fazer seus jogos atrasados das primeiras rodadas do Brasileiro – assim como os clubes da Série A que disputam a Copa do Nordeste.

Outro anúncio feito pela CBF durante a reunião foi a data final do Brasileirão. De acordo com a entidade, a competição será encerrada no dia 8 de dezembro, como previsto no início da temporada. Com isso, a entidade não pretende “esticar” a competição no final do ano para ajustar jogos suspensos por conta da tragédia no RS.

O Campeonato Brasileiro foi paralisado no dia 15 de maio, com a decisão da CBF de suspender duas rodadas, após pedido feito por 15 dos 20 clubes da Série A, em virtude das enchentes que atingiram mais de 90% dos municípios do Rio Grande do Sul.

