Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, a cidade tem 72.898 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

A secretaria municipal de Saúde (SMS) disponibiliza duas novas vacinas em Porto Alegre a partir desta quarta-feira (29). A Qdenga, contra a dengue, estará disponível para crianças e adolescentes entre 10 anos e 15 anos incompletos (14 anos, 11 meses e 29 dias).

Já a vacina monovalente XBB, da fabricante Moderna, passa a ser o imunizante referência para todos os públicos aptos a receber a dose e garantir proteção contra a Covid-19. A intenção da pasta com a oferta dos imunizantes é reduzir complicações, hospitalização e óbitos decorrentes de infecções pelos vírus da dengue e da Covid-19 na população-alvo apta a receber ambas as imunizações.

No entanto, embora as vacinas Covid-19 possam ser administradas simultaneamente, ou a qualquer momento antes ou depois de outras vacinas para adultos, adolescentes e crianças, incluindo vacinas atenuadas e inativadas, o intervalo mínimo em relação à Qdenga é de 24 horas.

O esquema vacinal da Qdenga prevê duas doses do imunizante, com intervalo mínimo de três meses. A vacina estará disponível em toda a rede municipal de saúde, nas unidades de saúde, no horário de funcionamento de cada local. As crianças e os adolescentes que receberem a primeira dose nesta etapa terão garantida a completude do esquema.

A vacina é tetravalente, ou seja, fornece proteção aos quatro vírus da dengue. Estudos realizados após o esquema vacinal completo indicam eficácia geral de 80,2% em crianças e adolescentes 12 meses após a aplicação da segunda dose.

Crianças e adolescentes na faixa etária prioritária para a vacinação que tiveram dengue devem aguardar seis meses para receber a primeira dose da vacina. Caso a infecção ocorra após o início do esquema, a segunda dose precisa ser feita pelo menos 30 dias após o início dos sintomas da doença.

A expectativa é de que Porto Alegre receba um total superior a 72 mil doses em todas as remessas. Segundo dados do Censo 2022 do IBGE, a cidade tem 72.898 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

Já a vacina monovalente XBB passa a ser referência para proteção contra Covid-19. Atualizada para a cepa Ômicron XBB 1.5, será utilizada tanto para o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (crianças de seis meses a menos de 5 anos anos – 4 anos, 11 meses e 29 dias) quanto para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (pessoas de 5 anos ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença).

O volume da dose depende da faixa etária de quem a recebe. O esquema varia de acordo com o público-alvo e situação vacinal da pessoa.

Calendário de rotina

– Crianças de 6 meses a menores de 5 anos não vacinadas – duas doses, com intervalo de 4 semanas entre as doses;

– Crianças com esquema completo de vacinação (3 doses) com Coronavac ou Pfizer pediátrica, recebem uma dose de reforço da XBB. O intervalo mínimo entre a terceira dose e a XBB deve ser de três meses;

– Crianças com esquema incompleto (menos de 3 doses); completar o esquema inicial de 3 doses com a XBB. Nesse caso, o intervalo entre D1 e D2 deve ser de 4 semanas e 8 semanas entre a D2 e a D3; Caso as duas primeiras doses tenham sido aplicadas com Coronavac, o intervalo para D3 é de 4 meses.

– Crianças imunocomprometidas seguirão esquema de 3 doses. O intervalo entre D1 e D2 deve ser de 4 semanas e 8 semanas entre a D2 e a D3.

Grupos prioritários (pessoas com 5 anos ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença):

– O esquema primário passa a ser de uma dose da XBB;

– Todas as pessoas dos grupos prioritários com ou sem histórico de dose de vacina monovalente ou bivalente devem receber uma dose da XBB, com intervalo mínimo de 3 meses da última aplicação;

– Idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunocomprometidos devem receber duas doses da XBB, com intervalo de seis meses entre uma aplicação e outra.

– Pessoas imunocomprometidas que nunca foram vacinadas contra Covid-19 têm recomendação de receber três doses, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda doses e 8 semanas entre a segunda e a terceira doses.

A vacinação contra a Covid-19 também disponível nas unidades móveis com atendimentos em saúde para a população geral:

Boulevard Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 4320). De segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h (somente vacinação);

Bourbon Assis Brasil (avenida Assis Brasil, 164). De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h (somente vacinação);

Shopping Total (avenida Cristóvão Colombo, 545). De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado e domingo, das 10h às 19h;

Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730). De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado e domingo, das 10h às 18h.

