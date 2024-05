Rio Grande do Sul Mais de 3 mil famílias devem receber cartão do SOS Rio Grande do Sul nesta semana

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2024

Foto: Gilvan Rocha/Agência Brasil

Um novo lote de cartões do Pix SOS Rio Grande do Sul começou a ser entregue nesta semana pelo governo do Estado. A previsão é que 3.387 famílias dos municípios de Porto Alegre, Roca Sales, Cruzeiro do Sul e São Jerônimo recebam o cartão que dá acesso ao benefício proveniente das doações recebidas via Pix.

Nesta segunda-feira (27), 326 famílias de Roca Sales e Cruzeiro do Sul já receberam seus cartões. A maior distribuição ocorrerá na capital, com 2.762 cartões a serem entregues na terça (28) e na quarta-feira (29). Na sexta-feira (31), 299 beneficiários de São Jerônimo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, também poderão fazer a retirada.

Com as entregas, até o final da semana, o valor total dos recursos distribuídos deve alcançar R$ 10,91 milhões, beneficiando 5.458 famílias pelas doações recebidas no Pix SOS Rio Grande do Sul. Mais de 25 mil famílias devem ser atendidas somente nesta primeira fase da distribuição.

Em Porto Alegre, os atendimentos ocorrerão na quadra da Escola de Samba União da Vila do IAPI e no Tudo Fácil da Zona Sul. A distribuição será organizada pela inicial do nome do beneficiário: na terça-feira, para iniciais de A a J, e na quarta, de K a Z. Para retirada, basta a pessoa cadastrada se dirigir até um dos locais portando um documento de identificação com foto, localizar seu nome na listagem e receber o cartão.

Desde 17 de maio, 2.397 famílias em 15 municípios já pegaram o cartão e o valor de R$ 2 mil referente ao benefício. No total, foram distribuídos R$ 4,79 milhões para famílias afetadas pelas chuvas.

O Pix SOS Rio Grande do Sul atende famílias desabrigadas ou desalojadas, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar de até três salários-mínimos, que não sejam contemplados pelo programa Volta por Cima. Dúvidas sobre como receber o recurso e as datas previstas para distribuição podem ser encontradas no site SOS Rio Grande do Sul.

Pix SOS Rio Grande do Sul – Porto Alegre

Terça-feira (28): atendimento para nomes de iniciais de A a J

Quarta-feira (29): atendimento para nomes de iniciais de K a Z

Horário: 9h às 17h

Endereços

Zona Norte

A.R.C União da Vila do IAPI

Av. Bernardino Silveira Amorim, 915, bairro Santa Rosa de Lima

Zona Sul

Tudo Fácil

Av. Wenceslau Escobar, 2.666, bairro Tristeza.

Mais de 3 mil famílias devem receber cartão do SOS Rio Grande do Sul nesta semana

