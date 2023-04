Economia Empresa área Gol libera o uso de tênis por sua tripulação nas aeronaves

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Colaboradores também poderão usar piercings e mostrar as tatuagens. (Foto: Divulgação)

O conforto se tornou imperativo na moda nos últimos anos, como se sabe. Mas, nem todos os dress codes em empresas foram atualizados. As comissárias de bordo, por exemplo, ainda precisavam usar saltos altos em aeroportos e nos aviões. Mas, a fim de proporcionar maior conforto aos funcionários, a Gol firmou parceria com a Yuool e desenvolveu um modelo de tênis exclusivo como parte do uniforme.

A ação, inédita na aviação brasileira, começa a valer a partir deste mês. Trata-se de uma colaboração inédita com a fashiontech YUOOL. Foram produzidos 11 mil modelos exclusivos, feitos 100% de garrafa pet.

O tênis tem cabedal feito 100% de garrafas pet recicladas e solado de grafeno, o que traz maior resistência ao calçado. A peça é inteiramente preta, apenas com o solado na cor laranja.

A ideia, segundo a companhia aérea, é que cada colaborador se sinta confortável para usar ou não o o calçado. Para divulgar a iniciativa, a tripulação real foi usada como modelo e, ao que tudo indica, não vai ficar só nas fotos.

“Não vejo a hora de pegar o meu par e começar a usar”, diz a co-piloto Andrea Martins. “Confesso que quando fui voar, depois de ter experimentado o tênis na sessão de fotos, senti falta do conforto nos pés. Como pilotos, já não usamos salto para voar porque precisamos ter controle tanto nas pontas dos pés como nos calcanhares (são dois comandos diferentes nos pedais da aeronave). Por muito tempo eu usei sapato masculino, porque não encontrava modelos oxford femininos, um dos poucos que eu achava que combinava.”

A comissária auxiliar Tatiane Oliveira fez coro: “O dia a dia é corrido e exige que nós nos adequemos em busca de maneiras para minimizar o impacto em nossas vidas. O conforto e praticidade do tênis são essenciais, mas especialmente, pela segurança que nos dá. Para nós, tripulantes, o tênis no dia a dia define um novo momento para nossa saúde, segurança e bem-estar”.

Além do novo calçado no uniforme, a empresa também anuncia que os colaboradores poderão usar piercings e mostrar as tatuagens, independentemente da função que desempenham.

Faria Limers

Lançada por investidores financeiros em 2017, a Yuool logo caiu nas graças dos faria limers, em São Paulo. A turma que trabalha nas corretoras, nas fintechs e nos unicórnios instalados no Itaim, também chamado de condado, ficou encantada com os tênis felpudos da grife, a ponto de quase transformá-los em uma espécie de uniforme de trabalho.

A Yuool assinou parcerias com corretoras e startups para fazer tênis com os logotipos das empresas. A ideia partiu de Florian Hagenbuch, um dos fundadores da Loft. Ele procurou a grife brasileira para saber se ela faria uma versão com as cores e o logotipo de sua startup. Proposta aceita, arrematou 400 pares para os empregados. De lá para cá, diversas companhias, como Nubank e BTG Pactual, encomendaram lotes de tênis customizados. A velha expressão “vestir a camisa da empresa”, ao que parece, foi substituída por esta: “Calçar o tênis da empresa”. No sentido literal e no figurado.

