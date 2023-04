Notícias Genro de Bolsonaro ganha cargo de motorista em gabinete de senador do PL

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jorge Seif já tinha colocado o filho do ex-chefe do Executivo, Jair Renan, em seu gabinete. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após nomear Jair Renan em seu gabinete, o ex-secretário de Aquicultura e Pesca da gestão de Jair Bolsonaro (PL) e agora senador Jorge Seif (PL-SC), deu um cargo a mais um integrante da família do ex-presidente. O namorado de Letícia Firmo, enteada de Bolsonaro e filha mais velha da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, é o mais novo funcionário do senador. O militar Igor Matheus Modtkowski receberá um salário de R$ 3.998,99 para um cargo considerado de confiança, o posto de motorista. As informações foram obtidas no Portal de Transparência do Senado Federal.

Antes de assumir namoro com Letícia, Modtkowski exerceu um outro cargo de confiança. Por dois anos, durante o governo do sogro, ele esteve lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo o Portal da Transparência, Igor recebeu R$ 22.034,58 do Governo Federal ao longo de todo o período. Além do salário de R$ 1.100 que recebia pelo cargo de especialista no GSI, ele tinha uma remuneração de R$ 4.200 pagos pelas Forças Armadas por ser cabo do Exército.

Letícia e Igor assumiram namoro em fevereiro deste ano. Ao publicar uma imagem com o namorado, à época, a filha da ex-primeira-dama se declarou: “A vida é mais feliz com você, sabe?”. A filha mais velha de Michelle Bolsonaro é fruto do primeiro casamento da ex-primeira-dama com o engenheiro elétrico Marcos Santos da Silva. Ela já era nascida quando Michelle conheceu Bolsonaro, a quem Letícia se refere como “Papi 2”. Ao longo do mandato de Bolsonaro, ela chegou a morar no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.

Jair Renan

Antes do namorado de Letícia Firmo, o filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi nomeado no gabinete de Seif, com um salário de aproximadamente R$ 9,5 mil — o valor líquido da remuneração para o posto é de R$ 7,7 mil. A nomeação do influenciador foi publicada no Diário Oficial ainda em março.

Jorge Seif, enquanto titular da Secretaria de Aquicultura e Pesca, foi alvo de críticas por uma viagem junto a integrantes do antigo governo de Bolsonaro a Dubai. De acordo com o ex-secretário, a viagem foi um “trabalho-passeio” que tinha como o intuito promover o turismo no Brasil.

Sua mulher, Catiane Seif , foi empossada como secretária-adjunta de Turismo no governo de Jorginho Mello, também aliado do ex-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/genro-de-bolsonaro-ganha-cargo-de-motorista-em-gabinete-de-senador-do-pl/

Genro de Bolsonaro ganha cargo de motorista em gabinete de senador do PL

2023-04-09