Rio Grande do Sul Empresa belga doa 60 mil euros ao Rio Grande do Sul devido à catástrofe climática

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Dinheiro doado em conjunto com a representante latino-americana Rhodia equivale a cerca de R$ 335 mil Foto: Reprodução/Solvay-Rhodia Dinheiro doado em conjunto com a representante latino-americana Rhodia equivale a cerca de R$ 335 mil (Foto: Reprodução/Solvay-Rhodia) Foto: Reprodução/Solvay-Rhodia

Desde o final , o Rio Grande do Sul tem enfrentado fortes chuvas e inundações, o que levou o governo estadual a declarar estado de calamidade pública em diversos municípios.

As autoridades estimam que mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas, e mais de 90% dos municípios gaúchos foram atingidos, sendo que pelo menos 538 mil cidadãos estão desalojados e outros quase 80 mil em abrigos temporários espalhados pelo Estado

Buscando soluções para a reconstrução do Estado, a empresa química belga Solvay anunciou, nesta terça-feira (28), ajuda financeira ao Rio Grande do Sul. Junto com a Rhodia, representante da empresa no Brasil, a Solvay irá doar, ao todo, 60 mil euros ao Estado, o que corresponde a quase R$ 335 mil.

“Estamos comprometidos em colaborar durante este momento de necessidade. Por meio da Fundação Ernest Solvay, vamos doar 50 mil euros (aproximadamente R$ 280 mil) ao governo do Rio Grande do Sul, para que eles possam direcionar esses fundos para onde as necessidades são mais urgentes no momento”, disse o CEO da Solvay, Philippe Kehren.

A Fundação Ernest Solvay apoia iniciativas na Bélgica e nos países onde a Solvay atua nas áreas de responsabilidade social corporativa, como educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, além de progresso científico e desenvolvimento sustentável.

O projeto é administrado pela Fundação King Baudouin. “A unidade de negócios Coatis, da Rhodia, também vai contribuir com 10 mil euros (equivalente a R$ 60 mil) para o Rio Grande do Sul em apoio aos esforços e aos resgates”, disse a CEO da Solvay/Rhodia na América Latina, Daniela Manique.

2024-05-28