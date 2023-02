Economia Empresa de aluguel de espaços de armazenamento é inaugurada em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

O empreendimento recebeu investimento inicial de R$ 300 mil. (Foto: Divulgação)

Tendência forte no exterior, o mercado de self-storage (aluguel de unidades de armazenamento) inclui Porto Alegre no mapa das cidades preparadas para a intensa movimentação das metrópoles contemporâneas. Com investimento inicial de R$ 300 mil, a Locker 4D inaugurou na segunda-feira (06) uma unidade com depósitos de 2 a 18 metros quadrados, que permitem guardar volumes com segurança e facilidade de locação.

“Com a globalização e a intensa mobilidade das grandes cidades, ter um local para acondicionar bens, objetos ou mercadorias são cada vez mais fundamentais. Como temos uma grande variedade de tamanhos de boxes, o cliente pode usar o espaço para acomodar desde os estoques do comércio a móveis em períodos de mudança”, destaca o proprietário do negócio, Diego Vinhas.

A Locker 4D localiza-se na rua Álvaro Chaves, 321, no bairro Floresta. A empresa atende pessoas físicas e jurídicas.

