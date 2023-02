Economia Petrobras anuncia redução de 8,8% no preço do diesel para distribuidoras no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A mudança começa a valer nesta quarta-feira (08) Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (07) redução no preço do diesel — combustível mais comercializado do País — vendido a distribuidoras. O preço médio de venda de diesel A passará de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro, uma redução de R$ 0,40 por litro, ou 8,8%. A mudança começa a valer nesta quarta-feira (08).

“Essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, disse a petroleira em nota.

A estatal ressalta ainda que, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, sua parcela no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba.

A alteração mais recente no preço do diesel havia sido anunciada em dezembro, quando a Petrobras reduziu o preço médio de venda para as distribuidoras de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de R$ 0,40 por litro, ou queda de 8,2%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/petrobras-anuncia-reducao-de-88-no-preco-do-diesel-para-distribuidoras-no-brasil/

Petrobras anuncia redução de 8,8% no preço do diesel para distribuidoras no Brasil