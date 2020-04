Porto Alegre Empresa de aplicativo inicia doação de viagens para vacinar idosos em casa

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2020

Aplicativo 99 receberá R$ 20 mil em vouchers para transportar equipes de vacinação, como acompanhado por Marchezan. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou, na manhã desta segunda-feira (6), na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, a chamada da primeira corrida doada pela empresa de aplicativo 99 à prefeitura. São R$ 20 mil em vouchers que serão utilizados no transporte de profissionais para a vacinação domiciliar de idosos contra a gripe. A medida evitará o deslocamento de pessoas do grupo de risco da Covid 19.

Marchezan agradeceu a parceria da empresa e ressaltou que toda ajuda da sociedade é bem-vinda neste momento. “Esta iniciativa da 99 serve de exemplo e mostra que as pessoas estão se mobilizando para auxiliar. O vírus vai ficar entre nós por meses, teremos que nos adaptar e fazer todo o esforço para que o idoso não saia de casa”, afirma.

Na manhã desta segunda, a técnica de enfermagem Simone da Trindade e a professora de Enfermagem da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Idione Rosset fizeram a primeira viagem para imunizar uma idosa de 94 anos. “Evitaremos a circulação de pessoas de grupos de risco pela cidade, dando mais segurança aos mais vulneráveis e aproximando as equipes de saúde dos que mais precisam ficar em casa”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer.

O secretário explica que todas as unidades de saúde do Município receberão semanalmente vouchers de R$ 8,00 e R$ 15,00 e as equipes avaliarão quais usuários do sistema cadastrados serão atendidos em casa. O chefe do Serviço de Atenção Primária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Marcelo Gonçalves, também acompanhou o início da parceria.

Porto Alegre é a primeira cidade da Região Sul beneficiada pelo fundo de R$ 4 milhões criado pela empresa para o país. “A parceria faz parte de uma iniciativa nacional para doar corridas aos municípios, colaborar no transporte de profissionais de funções essenciais e ajudar a manter a renda de nossos parceiros”, afirma a gerente de operações da 99 em Porto Alegre, Clarissa Brasil. A ideia partiu da 99, que fez contato com a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

