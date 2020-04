Porto Alegre Empresa doa desinfetante hospitalar para higienização de ônibus da Carris

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

Marchezan esteve na Carris e acompanhou o serviço de aplicação do produto. Foto: Cesar Lopes/PMPA Marchezan esteve na Carris e acompanhou o serviço de aplicação do produto. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou, na manhã desta quarta-feira (8), o treinamento de funcionários para aplicação de desinfetante hospitalar nos ônibus na Companhia Carris Porto-Alegrense. Os 1,9 mil litros do produto 5A Scotch Brite Flex, produzidos pela multinacional norte-americana 3M, foram doados pela empresa Higiton – Limpeza e Higiene, representante da marca no Rio Grande do Sul.

O produto, certificado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), será utilizado diariamente após a limpeza minuciosa, que está sendo realizada no combate ao novo coronavírus desde o dia 17 de março, quando foi publicado o decreto municipal 20.503. A estimativa é que a quantidade doada atenda os 172 veículos da frota utilizados atualmente por mais de 30 dias. Marchezan agradeceu a doação e ressaltou a importância da união de esforços neste momento. “A sociedade civil organizada tem papel fundamental de ajudar o poder público no combate à proliferação do vírus”, diz.

Também acompanharam o treinamento o presidente da Carris, Cesar Griguc; o diretor Comercial da Higiton – Limpeza e Higiene, Rodrigo Toniolo; o executivo de Contas da 3M Brasil, Cássio Fraga de Cunha, entre outros gestores da empresa e da Carris.

