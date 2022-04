Economia Empresa estatal de petróleo de Dubai iniciará operações no Brasil

Petroleira de Dubai vai estrear na Stock Car e quer investir US$ 100 milhões no país.

A Emirates National Oil Company (ENOC), estatal petrolífera dos Emirados Árabes Unidos, que atua na produção e refino de óleo e gás em mais de 60 países, vai iniciar operações no Brasil. O pontapé inicial vai ocorrer no segmento de lubrificantes. A empresa pretende investir US$ 100 milhões até 2026 no País, que será a porta de entrada para a América Latina.

A estreia da marca vai ocorrer oficialmente no próximo fim de semana, quando ocorre a edição da Stock Car no Rio. A corrida será em uma das pistas do aeroporto do Galeão. Além da petroleira, o maior campeonato de automobilismo da América Latina também vem atraindo marcas como Qualcomm, ArcelorMittal, Claro e produtor de semente Atto.

Segundo Thiago Ferro, CEO da TFE, empresa especializada em distribuição de derivados do petróleo que foi criada para representar a petroleira árabe no Brasil, a meta da companhia é alcançar 5% de participação de mercado no segmento de lubrificantes no país.

A chegada da marca ocorre em um momento de alta dos combustíveis por causa do aumento no preço do petróleo com a guerra na Ucrânia. Apesar do cenário, o executivo diz que há potencial de crescimento no setor no Brasil:

“Hoje, cerca de 25% do mercado são de pequenas marcas. Há espaço para crescer. Haverá ainda demanda forte porque os carros elétricos ainda vão levar tempo para serem realidade.”

Parceiros locais

Segundo ele, a empresa vai atuar em conjunto com distribuidores e redes varejistas. As vendas ao consumidor final terão início no segundo semestre. Nessa primeira fase, a meta é vender produtos para veículos leves e pesados. Em seguida, vai ampliar a atuação para outros segmentos, como industrial e ferroviário.

Por isso, a estatal prevê iniciar a produção aqui a partir de 2024. Pretende buscar parceiros locais e formar joint venture. “A empresa também está estudando entrar no mercado de combustível com importação”, antecipa Ferro.

Em nota, Saif Humaid Al Falasi, CEO do ENOC Group, destacou que o Brasil abre oportunidade para a expansão na América Latina. Hoje, a empresa tem campo de petróleo no Turcomenistão e ativos de exploração no Iraque, Argélia, Afeganistão e Egito. Tem também refinaria e estações de processamento de gás em Dubai.

Segundo Ferro, a estratégia foi apresentar a marca durante a Stock Car. A ideia é atrelar os conceitos de velocidade, eficiência e performance a seus produtos. É a mesma estratégia usada por outras multinacionais.

Conexão 5G

A Qualcomm, gigante americana do setor de tecnologia, também investe no evento pela primeira vez, como forma de aproximar sua marca de processadores, chamada de Snapdragon, presente em smartphones, laptops e carros, dos consumidores finais.

O setor automotivo é um dos focos de investimento da companhia, que tem acordo com 25 montadoras e acabou de fechar parceria com a italiana Ferrari.

“A Stock Car é mais uma iniciativa que visa a aproximar a marca do público e mostrar a importância do 5G e os benefícios da chegada da quinta geração de redes móveis ao Brasil, como alto desempenho e velocidade”, disse Luiz Tonisi, presidente da Qualcomm para América Latina.

O investimento na Stock Car vem atraindo mais empresas. Neste ano, todas as cotas foram vendidas pela primeira vez. São 26 marcas patrocinadoras. Cada empresa investe anualmente de R$ 100 mil a R$ 10 milhões.

O evento conta com a participação de ex-pilotos da Fórmula 1 como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta e Nelson Piquet Jr. A temporada deste ano da Stock Car tem 12 etapas, com duas corridas cada.

