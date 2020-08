A farmacêutica britânica AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira (6) um acordo com a chinesa Shenzhen Kangtai Biological Products, que produzirá sua vacina candidata contra a Covid-19, feita em parceria com a Universidade de Oxford (Reino Unido), no país asiático. É o primeiro acordo de fornecimento do imunizante firmado pela empresa com o segundo país mais populoso do mundo.

A AstraZeneca já assinou acordos similares com outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Coreia do Sul e o Brasil, onde a vacina é testada em diferentes Estados. Em São Paulo, os estudos do imunizante são liderados pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie) da Unifesp. A infraestrutura médica e de equipamentos é financiada pela Fundação Lemann.

No Rio, os testes ficam a cargo do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino e da Rede D’Or, que vai cobrir os custos da primeira fase da pesquisa. Ao todo, as tratativas fechadas pela farmacêutica britânica já garantiram 2 bilhões de doses da vacina, cuja eficácia ainda não foi comprovada, embora tenha demonstrado resultados promissores.

Analistas acreditam que o novo acordo reforça a posição de liderança da AstraZeneca na corrida global por uma vacina capaz de imunizar contra o novo coronavírus, já que companhias chinesas estão à frente de pelo menos oito dos 26 imunizantes atualmente testados em humanos ao redor do planeta.