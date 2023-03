Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovia alerta motoristas para intervenções em nove rodovias nesta semana

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

De segunda a sexta-feira, serão 22 intervenções, incluindo a construção de viaduto, rotatória e reparos localizados Foto: Raphael Nunes/EGR De segunda a sexta-feira, serão 22 intervenções, incluindo a construção de viaduto, rotatória e reparos localizados - Foto: Raphael Nunes/EGR Foto: Raphael Nunes/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta para intervenções em nove rodovias do Rio Grande do Sul nesta semana. De segunda-feira (20) a sexta-feira (24), serão 22 intervenções, incluindo a construção de viaduto, rotatória, reparos localizados, manutenção e reciclagem no pavimento e sinalização. Também haverá limpeza de margens, roçadas, desobstrução de valas e bueiros e operação tapa-buracos.

A EGR alerta a população para redobrar a atenção e respeitar a sinalização e os limites de velocidade, em função de possíveis interrupções no fluxo decorrente da adoção de bloqueios ou tráfego intercalado.

A presença de trabalhadores e máquinas na pista pode ocasionar lentidão ou retenção sinalizada de veículos. A programação poderá sofrer alterações por causa das condições climáticas desfavoráveis.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as frentes de trabalho estarão operando em diferentes regiões do Estado, atendendo às necessidades específicas de cada localidade.

“Todo município possui sua peculiaridade em termos de logística e desenvolvimento econômico. Por isso, espalhamos as nossas equipes por diversos pontos, para que possamos executar obras que qualifiquem as estradas gaúchas”, afirma o dirigente.

Na região dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, o cronograma de obras prevê a construção da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. A EGR dará sequência na recuperação asfáltica do km 76 ao km 77 da ERS-130, em Arroio do Meio, para aprimorar as condições do pavimento.

Além disso, ocorre roçada, limpeza, desobstrução de valas, bueiros e caiação de pontes do km 82 ao km 97 da ERS-130, entre Arroio do Meio e Encantado. Os trabalhos de roçadas e limpeza das margens ocorrem na ERS-129, do km 67 ao km 80, em Encantado; na RSC-453, do km 50 ao km 70, entre Teutônia e Boa Vista do Sul; e na ERS-128, do km 14 ao km 30, entre Fazenda Vilanova e Teutônia.

Na região dos Vales dos Sinos e do Paranhana, as equipes trabalham na manutenção do pavimento na ERS-239, do km 49 ao km 21, entre Taquara e Campo Bom, e em melhorias na sinalização horizontal e vertical, do trecho entre o km 13, em Novo Hamburgo, até o km 52, em Taquara, e do km 83 ao km 88, em Riozinho.

A EGR também executará serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-239, do km 28 ao km 36, entre Sapiranga e Araricá, e na ERS-115, do km 0 ao km 20, entre Taquara e Três Coroas.

Nas rodovias da Serra e das Hortênsias, o foco é a construção do viaduto localizado no km 36 da ERS-115, próximo do acesso com a ERS-373 e com a Avenida do Trabalhador, na Várzea Grande, em Gramado. Foram concluídas todas as fundações e a concretagem das pré-lajes que farão parte do pavimento do viaduto.

Nesta semana, a EGR concretará os blocos de fundação nos dois lados da rodovia. Na ERS-235, as equipes trabalham na manutenção do pavimento do km 32 ao km 34, em Gramado, e na conservação rotineira por meio de roçadas e de limpezas das margens na ERS-235, do km 60 ao km 76, em São Francisco de Paula, e da RSC-453, do km 50 ao km 70, entre Teutônia e Boa Vista do Sul.

No Alto Uruguai e Produção, a EGR trabalhará na manutenção do pavimento da ERS-135, no trecho compreendido do km 0 ao km cinco, em Passo Fundo. Além disso, ocorrem trabalhos de roçadas, limpeza das margens e tapa-buracos do km 22 ao km 35, entre Coxilha e Sertão.

Na região Metropolitana e Litoral, serão instalados tachões no eixo central da ERS-040, desde o km 26 até o km 36, em Águas Claras, e implantadas placas de sinalização vertical e reforço na sinalização horizontal para inibir o excesso de velocidade e as ultrapassagens proibidas. Além disso, haverá roçadas e manutenção das margens do km 25 ao km 35, em Viamão.

