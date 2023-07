Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias alerta motoristas para chegada de um novo ciclone extratropical

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Equipes estarão prontas para atuar em caso de eventuais prejuízos Foto: Edivan Rosa Equipes estarão prontas para atuar em caso de eventuais prejuízos. (Foto: Edivan Rosa) Foto: Edivan Rosa

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) alerta os motoristas, pedestres e ciclistas para reforçar a atenção nas estradas do Rio Grande do Sul por conta da previsão do tempo que aponta para a ocorrência de ventos fortes e chuvas intensas a partir desta quarta-feira (12). O cenário previsto é o avanço de um novo ciclone extratropical nas proximidades da costa gaúcha até sexta-feira (14). O aviso foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado.

Responsável por administrar mais de 630 quilômetros de rodovias, a EGR já está com as equipes técnicas mobilizadas e de prontidão, preparadas para serviços de conservação nos trechos em casos de urgência e eventualidade. A empresa solicita aos usuários para que redobrem os cuidados nas estradas, uma vez que as alterações climáticas representam riscos significativos aos condutores, como a diminuição da visibilidade, a perda do controle do veículo e a aquaplanagem provocada pela pista escorregadia.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os grupos de trabalho já estão cientes da formação do fenômeno que poderá atingir o Estado.

“Estamos utilizando a experiência da nossa equipe técnica para adotar medidas preventivas e agir a qualquer momento em caso de necessidade”, explicou o dirigente. “Por isso, mapeamos alguns segmentos que podem ser acometidos por queda de barreiras e alagamentos justamente para minimizar danos nas estradas e, ao mesmo tempo, preservar a integridade física da população”, disse.

Em caso de problemas nas rodovias, os motoristas devem comunicar imediatamente o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) pelo número 198.

EGR nas estradas:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com Bombeiros Voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário.

Dicas de direção defensiva:

– Fazer revisão dos pneus, freios e faróis;

– Checar o funcionamento do sistema de ventilação, limpadores e desembaçadores;

– Reduzir a velocidade e manter maior distância do veículo da frente;

– Em caso de pouca visibilidade, pare e espere as condições de tempo melhorarem;

– Se pegar a estrada para viajar, prefira ir durante o dia;

– Evitar freadas ou mudanças bruscas de pista, pois o acúmulo de água pode provocar a aquaplanagem.

– Motociclista: utilize capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas.

Prevenir acidentes em caso de neblina:

– Reduzir a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina;

– Manter distância segura do veículo da frente;

– Manter faróis acesos e regulados;

– Ligar os faróis específicos de neblina se o veículo tiver o acessório;

