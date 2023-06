Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias realiza diversas intervenções no Estado ao longo desta semana

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











É necessário aumentar a atenção aos limites de velocidade e às sinalizações de trânsito nos trechos em obras. Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR É necessário aumentar a atenção aos limites de velocidade e às sinalizações de trânsito nos trechos em obras. (Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR) Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa diversas intervenções nas estradas do Estado até sexta-feira (23). Os trabalhos incluem construção de viaduto e rotatória, reparos localizados e manutenção asfáltica do pavimento, além de sinalização, roçadas, limpeza de margens e tapa-buracos.

Em decorrência da presença de trabalhadores e maquinários na pista, é necessário aumentar a atenção aos limites de velocidade e às sinalizações de trânsito nos trechos em obras. Eventualmente, as intervenções poderão sofrer alterações na programação em virtude das condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, as obras fazem parte de um cronograma elaborado pelo corpo técnico com o objetivo de qualificar trechos estratégicos e reforçar a segurança da população que diariamente circula pelas estradas. “Qualificar as estradas é fator crucial para que possamos evitar acidentes e, ao mesmo tempo, incentivar o fortalecimento dos setores produtivos que dependem de boa logística”, destaca.

Vales do Taquari e do Rio Pardo

Nas estradas dos vales do Taquari e do Rio Pardo, as obras são para a renovação asfáltica do pavimento de três quilômetros entre o km 21 e o 22,5, em Cruzeiro do Sul, na RSC-453; e para continuidade dos serviços de construção da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado.

Além disso, o cronograma de obras prevê a execução de serviços de roçada e tapa buracos na ERS-129, do km 100 ao 129, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé; na ERS-130, do km 75 ao 85, em Arroio do Meio; na ERS-128, do km 13 ao 30, entre Fazenda Vila Nova e Teutônia; e na RSC-453, entre o km 38 e o 96, entre Estrela e Garibaldi.

Serra e Hortênsias

As atenções nas estradas da região estão voltadas para a continuidade da execução do muro de contenção no entorno do viaduto de Gramado, localizado no km 36 da ERS-115. Além disso, será realizada a implantação de tachas de sinalização na ERS-020, do km 69, em Três Coroas, até o 95, em São Francisco de Paula.

Também serão executados serviços de roçada e limpeza de margens na ERS-020, entre os km 86 e 95 da rodovia, entre Três Coroas e São Francisco de Paula; na ERS-129, do km 100 ao 129, entre Vespasiano Corrêa e Guaporé; e na RSC-453, do km 38 ao 96, entre Estrela e Garibaldi.

Vales do Sinos e do Paranhana

Nos vales do Sinos e do Paranhana, ocorre a implantação de tachas de sinalização na ERS-020, do km 69, em Três Coroas, até o 95, em São Francisco de Paula. Além disso, será realizado serviço de roçada nas margens da ERS-239, do km 50 ao 88, entre Taquara e Riozinho; e na ERS-020, do km 86 ao 95, entre Três Coroas e São Francisco de Paula.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana e em rodovias que ligam ao litoral, as equipes trabalham nos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, entre os km 11 e 45, em Viamão. O mesmo serviço será executado na ERS-135, no Alto Uruguai e Produção, do km 16 ao 31, entre Coxilha e Sertão. Tapa-buracos também estão sendo executados em toda a extensão da rodovia.

Ciclone extratropical

Desde a última sexta-feira (16), a EGR agiu imediatamente para desobstruir os segmentos viários prejudicados em função dos estragos ocasionados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

Após a mobilização e atuação da empresa, o único trecho rodoviário que ainda não foi liberado é o do km 3 da ERS-474, no município de Santo Antônio da Patrulha, em razão da queda da ponte. Os desvios estão sendo feitos pela rua Alzemiro Silva de Oliveira e pela avenida Afonso Porto Emerim, passando pelo centro de Santo Antônio da Patrulha, pela rua Cap. José Machado da Silva e pela ERS-030. Do km 1 ao 6, está sendo permitido somente o acesso ao local.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/empresa-gaucha-de-rodovias-realiza-diversas-intervencoes-no-estado-ao-longo-desta-semana/

Empresa Gaúcha de Rodovias realiza diversas intervenções no Estado ao longo desta semana

2023-06-19