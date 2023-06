Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre antecipa primeira parcela do 13º salário dos servidores para 17 de julho

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2023

A medida contemplará mais de 34 mil servidores ativos e inativos da administração direta e da indireta. Foto: Alex Rocha/PMPA A medida contemplará mais de 34 mil servidores ativos e inativos da administração direta e da indireta. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, na tarde desta segunda-feira (19), a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário para o dia 17 de julho. A medida contemplará mais de 34 mil servidores ativos e inativos da administração direta e da indireta.

“A antecipação é uma forma também de valorizar o servidor, possível pela responsabilidade na gestão para manter as finanças em equilíbrio”, afirma o prefeito Sebastião Melo.

Além da primeira parcela em julho, na folha de pagamento de junho será creditado o aumento de 10% no vale-alimentação e a primeira parcela (2,5%) do reajuste salarial, que tem proposta de 5,79% de reposição da inflação de 2022.

A manutenção do equilíbrio das contas da prefeitura permitiu que pelo segundo ano consecutivo os servidores municipais recebam 50% do 13º salário no meio do ano. Por lei, o valor deve ser pago até o dia 20 de dezembro.

