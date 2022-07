Rio Grande do Sul Empresa gaúcha investe em tecnologia e inovação para produzir 10 milhões de pães por dia

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Marquespan também aposta em treinamentos para manter o seu padrão de excelência na produção de pão. Foto: Divulgação/Marquespan Foto: Divulgação/Marquespan

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cheirinho inconfundível invade o olfato de quem entra no setor chamado de “Academia do Pão”, na sede da maior fábrica de pães congelados do Brasil, a Marquespan. Da data de criação da empresa, inicialmente funcionando dentro da garagem da família, na cidade gaúcha de Gravataí, até os dias atuais, alcançando uma produção diária de 10 milhões de unidades de pão francês, passaram-se 23 anos.

Se neste período muita coisa mudou no país, a convicção dos irmãos Marcelo e Claudiomar Marques, proprietários da Marquespan, se manteve inabalável: produzir um pão francês diferenciado. Para chegar até a definição de uma receita ideal, em 1999, a dificuldade começava com o principal ingrediente, a massa fresca, devido a distribuição limitada do produto por causa da fermentação.

Surgiu daí a decisão de comercializar pães de forma congelada e a consequente necessidade de instalação de centros de distribuição em regiões estratégicas, culminando com a construção de novas fábricas da Marquespan, como a de Tatuí, no interior paulista, e a sede de Gravataí, inaugurada em 2021, que contou com alto investimento tecnológico para maximizar a produção. O maquinário, desenvolvido na Europa, é capaz de armazenar e misturar ingredientes, esticar a massa, cortar, enrolar, congelar e até mesmo embalar os pães de forma totalmente automatizada.

Com uma visão no futuro, a Marquespan foca no presente através da capacitação de seus cerca de 2.500 colaboradores, os quais atuam em funções cada vez menos operacionais e muito mais estratégicas. Para se ter uma ideia da estrutura necessária para a produção diária de dez milhões de pães, os silos de armazenamento possuem capacidade para 272 toneladas de farinha, enquanto o setor de logística reúne uma frota própria composta por quinhentos caminhões, todos com refrigeração, além de outros quinhentos carros utilizados para as entregas dos produtos da Marquespan aos mais de 13.500 pontos de venda espalhados pelo Brasil.

E os pães são somente uma das atrações da empresa, cujo portfólio está recheado com variadas opções de panificação, entre doces e salgadas. Para complementar, a Marquespan proporciona constantes treinamentos especializados voltados aos padeiros, visando garantir a manutenção do seu alto padrão de excelência. “Nosso pós-venda é muito forte. Costumamos dizer que, além de tudo que oferecemos ao cliente, como comodidade, inovação, qualidade e uma parceria para a vida toda, nós também vendemos pão”, brinca José Mateus dos Santos Filho, secretário executivo da Marquespan.

Pão e futebol

Em 2022, o presidente do Grupo, Marcelo Marques, decidiu aliar duas de suas grandes paixões: pão e futebol. A Marquespan, então, se tornou patrocinadora oficial das equipes de futebol masculino e feminino dos clubes Grêmio e Internacional.

A estratégia está auxiliando no fortalecimento da marca junto aos consumidores e contribuindo para a manutenção e aprimoramento dos times. “Além de ser uma empresa reconhecida nacionalmente como a maior e melhor no que faz, a Marquespan tem muito orgulho de ser gaúcha”, destaca Marcelo.

A Rádio Grenal (95,9 FM), emissora que integra a Rede Pampa de Comunicação e que apresenta uma programação voltada ao futebol da dupla, também conta com a Marquespan no seu renomado time de empresas anunciantes, voltadas à promoção e ao crescimento do futebol no Rio Grande do Sul.

Imagens: Divulgação/Marquespan

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul