Empresa lança maquiagem virtual para quem quer "fazer bonito" em reuniões por videochamada

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2023

É possível ter produtos como blush, batom e máscara para cílios com ajuda da inteligência artificial. (Foto: Divulgação/Maybelline New York)

Reuniões por videochamada, adotadas temporariamente na pandemia, agora fazem parte da rotina de muitas pessoas. Encontros on-line se tornaram tão frequentes no universo corporativo, que empresas já estão lançando maquiagens virtuais, filtros que ajudam quem quer aparecer bem na tela e quer ganhar tempo sem fazer feio em frente ao computador. E não descartam desenvolver alguma ferramenta digital para disfarçar um bad hair day, aquele dia em que os cabelos se rebelam.

É o caso da Maybelline New York, marca do grupo L’Oréal. Disponível desde o fim de julho, o aplicativo Maybelline Beauty, encontrado no aplicativo de videoconferências Microsoft Teams, permite que os usuários escolham entre opções de maquiagem antes de ingressar em uma reunião.

Na prática, o recurso funciona como um filtro, que utiliza Inteligência Artificial para identificar 70 pontos do rosto e criar o que a marca chamou de “mapa virtual” para aplicação da maquiagem.

“Começamos com testes virtuais para ajudar as pessoas a desfrutarem de uma experiência de beleza mais personalizada e sob medida. Agora damos um passo adiante e trazemos a maquiagem digital para a plataforma onde os funcionários passam a maior parte do tempo enquanto trabalham fora do escritório”, disse Stephane Lannuzel, diretor do programa Beauty Tech da L’Oréal, em comunicado no site da Microsoft.

Doze opções

De acordo com a Maybelline, são 12 opções de looks — criados em parceria com o Instituto Geena Davis — compostos por base, corretivo, blush, máscara de cílios, delineador, sombra, batom e gloss. O recurso é gratuito para todos os usuários do Microsoft Teams.

Para a Maybelline, esse é só o início. No comunicado, o grupo não descartou a ampliação do recurso para penteados e coloração de cabelo no futuro.

“A L’Oréal tem foco no consumidor. Estamos sempre acompanhando comportamentos e necessidades para lançar produtos e comunicações relevantes. Adaptamos completamente as nossas áreas de inteligência de mercado e consumidor, de forma a acompanhar em tempo real as suas necessidades, desejos e anseios. Então haverá outras inovações pela frente”, revelou Isis Provençano, Brand Business da marca.

Como usar

*Abra o Microsoft Teams

*Procure por efeitos de Vídeo e encontre a guia Maybelline

*Experimente as 12 opções de maquiagem

*Escolha sua maquiagem preferida e participe da reunião

Zoom

Na plataforma de videoconferência Zoom, há uma ferramenta semelhante a filtros de redes sociais: o Studio Effects. Por meio dele, o usuário pode alterar as sobrancelhas, a cor dos lábios e pelos faciais, como bigode e barba.

O recurso, no entanto, não está disponível para todos. O portal da plataforma na WEB não permite a utilização, apenas o Zoom Desktop Client. Além disso, é preciso uma versão Windows 5.3.0 e MacOS 5.3.0 ou superior.

