Brasil Empresa oferece cota de jato de luxo a milionários de Santa Catarina por R$ 5,8 milhões

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aeronave pode acomodar quatro passageiros. (Foto: Prime You/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma empresa que trabalha com serviços compartilhados de luxo procura o terceiro e último dono de um jato de R$ 5,8 milhões a cota, que está em Joinville, no Norte de Santa Catarina. O modelo de aquisição, segundo a companhia, promove um “uso mais racional da aeronave”.

De acordo com a Prime You, empresa responsável, uma das cotas da aeronave já foi vendida, há uma segunda em tratativas avançadas e uma ainda disponível para aquisição. Para Marcus Matta, CEO e fundador da companhia, a compra compartilhada evita “a ociosidade que geralmente caracteriza o uso de uma propriedade exclusiva”.

“Estamos oferecendo uma alternativa interessante para quem necessita ter uma aeronave executiva, mas quer adquirir o bem de forma compartilhada, por conta de benefícios que vão do menor custo de aquisição ao uso mais racional da aeronave”, observa.

Embora o bem seja compartilhado por três cotistas, o uso é exclusivo e cada proprietário pode voar até 240 horas por ano. Esse é o primeiro jato no estado a ser oferecido neste modelo, conforme a empresa.

Com a compra da cota, a empresa cuida da gestão da aeronave, como contratação de tripulação, hangaragem e administração do bem, “tirando do proprietário a necessidade de fazer a administração do jato”.

O lançamento do Phenom 100 vem junto com a chegada do primeiro ponto da empresa no Sul do país. Nas próximas semanas, a base deve ser transferida de Joinville para o aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo, no Litoral Norte.

Iate de R$ 200 milhões

Uma empresa que trabalha com serviços compartilhados de luxo procura o quarto e último dono para um iate avaliado em R$ 200 milhões. A embarcação está atracada em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e já possui dois donos e um cotista em fase de assinatura de contrato.

Segundo a Prime You, empresa responsável pela aquisição, a estrutura “representa o maior negócio já realizado no setor náutico brasileiro.” O “superiate” tem 40,8 metros de comprimento e 310 toneladas.

Marcus Matta, CEO e fundador da companhia, diz que trata-se de um iate único, “tanto pelo seu porte, tecnologia e sofisticação, quanto pelo conjunto de serviços disponibilizados aos cotistas”.

A piscina, por exemplo, é integrada a um deck a nível do mar, que garante espaços de sol e sombra em qualquer hora do dia. Cada proprietário tem o direito de utilizar o iate por até 10 semanas ao ano, em momentos separados. A gestão de tempo é feita pela empresa.

“A aquisição da Oasis 40M é um marco tanto para a Prime You quanto para o mercado náutico brasileiro, por ser a primeira vez que uma embarcação deste porte é oferecida no sistema de propriedade compartilhada, e também comercializada no país”, afirma.

A embarcação ficará em Itajaí por mais duas semanas, aproximadamente, quando parte para Angra dos Reis (RJ).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/empresa-oferece-cota-de-jato-de-luxo-a-milionarios-de-santa-catarina-por-r-58-milhoes/

Empresa oferece cota de jato de luxo a milionários de Santa Catarina por R$ 5,8 milhões

2023-06-08