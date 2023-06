Brasil Receita Federal apreende diamantes, esmeraldas e dinheiro falso em aeroporto no Ceará

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Material estava em carga enviada pelo correio. (Foto: Divulgação/Receita Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Receita Federal apreendeu no Aeroporto de Fortaleza (CE) 120 gramas de esmeraldas, 30 gramas de diamantes e R$ 1 mil em notas falsas. O material estava acondicionado em duas encomendas postais provenientes de Belo Horizonte (MG) e Luziânia (GO), com destino à capital do Estado e à cidade de Martinópole, interior do Ceará.

Os itens foram identificados no Terminal de Cargas pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho, na 3ª Região Fiscal do órgão. Em seguida, as pedras preciosas foram encaminhadas à Caixa Econômica Federal, enquanto as réplicas de cédulas permaneceram com unidade da Polícia Federal (PF), para os procedimentos cabíveis.

A mercadoria não possuía identificação ou autorização, sendo considerada como produto do crime de descaminho. De acordo com a Receita Federal, os diamantes e as esmeraldas são considerados um bem pertencente à União: quem produz, extrai ou comercializa esse tipo de material precisa de autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Rio de Janeiro

Já no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, agentes da PF prenderam em flagrante na madrugada dessa quinta-feira (8) em flagrante um homem que transportava 3 quilos de cocaína. Trata-se de um cidadão de 50 anos, originário da Malásia.

Ele pretendia embarcar em um voo comercial com escala em Dubai (Emirados Árabes Unidos), antes de rumar para seu destino final em Kuala Lumpur, capital do país asiático.

A droga foi encontrada durante fiscalização de rotina. Estava escondida no forro de uma mochila despachada como bagagem de mão pelo viajante estrangeiro.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi encaminhado ao sistema prisional fluminense. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão em regime fechado.

São Paulo

No Aeroporto Internacional de São Paulo, foi preso um passageiro que transportava metanfetamina em fundos falsos de sua mala de viagem.

Servidores da Receita Federal que fiscalizam os passageiros junto aos canais alfandegários, abordaram um homem, nacional do México, que desembarcou de voo proveniente de seu país natal, para fiscalização dos pertences.

Na mala do passageiro foi encontrado um fundo falso contendo 3 quilos de material em forma de cristais. O suspeito foi conduzido à delegacia da PF, onde foi preso após os peritos federais identificarem o material.

O suspeito alegou aos policiais que não sabia da existência da droga e que havia adquirido a mala na cidade de Guadalajara, no México. Ele será apresentado à Justiça Federal e poderá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/receita-federal-apreende-diamantes-esmeraldas-e-dinheiro-falso-em-aeroporto-no-ceara/

Receita Federal apreende diamantes, esmeraldas e dinheiro falso em aeroporto no Ceará

2023-06-08