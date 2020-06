Acontece Empresa promove lives sobre o mercado de trabalho e divulga vagas de emprego em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto:Reprodução/ Freepik)

A Kroton, empresa de Ensino Superior da holding Cogna, anuncia novas lives sobre as mudanças no mercado de trabalho geradas pela pandemia do novo coronavírus. Entre as quais, merecem destaque as mudanças nos processos seletivos com a inclusão de novas tecnologia e o aumento do número de vagas na área da saúde.

Os encontros virtuais estão programados para todas quartas-feiras do mês de junho. Gratuitas, as transmissões serão sempre às 13h, pelo Instagram do Canal Conecta. Todos os debates serão mediados pela gerente de empregabilidade da Kroton, Vanessa Bellini.

Confira a programação completa:

17 de junho (quarta-feira)

13h | Novas Tecnologias no Processo Seletivo

Convidada: Danielle Moreira, Gerente de Pessoas e Cultura da Stefanini

24 de junho (quarta-feira)

13h | Impactos no mercado de trabalho na saúde pública

Convidada: Eryka Paulino, Superintendente de recursos humanos do Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece