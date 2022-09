Geral Empresário americano é preso por importunação sexual em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

O caso aconteceu no bar do hotel de luxo Rosewood, em São Paulo. (Foto: Divulgação)

Um empresário norte-americano foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) acusado de bater com a mão nas nádegas de uma mulher no bar do hotel de luxo Rosewood em São Paulo. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira (14) no bar Rabo di Galo do hotel cinco estrelas.

O Rosewood tem um conceito de sustentabilidade para seus hóspedes e diárias que podem custar até R$ 7 mil. Ele mescla estruturas antigas com modernas e fica próximo à Avenida Paulista, no Centro da cidade.

Salvador Ahumada Sanchez, de 47 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de importunação sexual. Em seu interrogatório no 78º Distrito Policial (DP), nos Jardins, ele disse não se lembrar de ter dado o tapa na mulher, que estava acompanhada do marido, mas alegou que, se isso aconteceu, foi por tê-la confundido com sua noiva.

Pelo fato de ter nacionalidade americana, o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi avisado pela polícia da prisão do empresário, que depois foi solto pela Justiça.

Empresário e noiva

Segundo o homem, ele e a noiva costumam fazer brincadeiras e, além disso, tinha bebido bastante naquele dia.

“Declarou que tomou altas doses de bebida alcoólica e não se recorda de ter dado o tapa nas partes íntimas de nenhuma mulher. Ressaltou, no entanto, que caso isso tenha acontecido, que possivelmente confundiu a vítima com sua noiva. Que essa é uma brincadeira comum entre as partes”, informa trecho do que Salvador declarou.

Em depoimento à polícia, a noiva de Salvador confirmou a versão dada pelo empresário.

“Declarou que ambos consumiram altas doses de bebida alcoólica e estavam dançando e se divertindo. Em certo momento, ambos se dirigiram ao banheiro. Relatou que ambos saíram juntos do toalete”, contou a noiva, que “acredita que ele a confundiu com a vítima e por isso que ele teria desferido um tapa nas partes íntimas” da outra mulher.

Nota divulgada na segunda-feira (19) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou que Salvador foi solto pela Justiça, sem informar quando isso aconteceu. Ele vai responder ao crime em liberdade. Caso seja condenado, a pena para importunação sexual pode chegar a 5 anos de prisão.

Procurada para comentar o assunto, a advogada de Salvador, Flávia Gama Jurno, declarou que acredita na inocência do empresário.

“Não vou me pronunciar sobre o mérito da causa, até porque não estou constituída para isso, e pela sensibilidade do assunto e possível expedição de pessoas envolvidas. Porém, pelos fragmentos de prova disponíveis e colhidos na fase policial eu tive convicção de sua inocência, que foi reforçada por sua imediata liberdade concedida pelo juiz de custódia, sem exigência de prestação de fiança. Como mulher, eu jamais aceitaria uma causa dessa natureza sem essa convicção”, declarou Flávia.

A mulher que acusou Salvador de dar um tapa em suas nádegas tem 48 anos e estava acompanhada do marido, de 51, no bar Rabo di Galo do hotel Rosewood. No local há música ao vivo para quem gosta de jazz.

Em seu depoimento na delegacia, ela falou que o empresário a abordou quando ela parou de dançar. E que seu esposo foi tirar satisfações em seguida com o empresário. Os dois, então, se desentenderam.

“A vítima relatou que estava dançando na pista de dança. Ao retornar à mesa, um indivíduo posteriormente identificado Salvador Ahumada, teria desferido um tapa em sua bunda. Imediatamente, seu marido, o qual também presenciou o ato libidinoso, foi tirar satisfação com o autor do delito”, disse a mulher. “Relatou que ambos começaram a discutir e que diversas pessoas separaram as partes. Posteriormente, a vítima acionou a polícia militar.”

O marido dela falou à polícia que ele e a esposa tinham ido ao bar do hotel para uma confraternização com amigos.

“Em certo momento, sua esposa foi à pista de dança. Ao retornar à mesa, visualizou um indivíduo, posteriormente identificado Salvador Ahumada, desferindo um tapa na bunda de sua esposa”, contou o homem, que foi “tirar satisfação com o autor do delito, ocasião em que ambos começaram a discutir”.

O hotel Rosewood, por meio de sua assessoria de imprensa, confirmou o caso de importunação sexual dentro do bar Rabo Di Galo. E informou ainda que prestou auxílio às vítimas.

“O Rosewood São Paulo confirma que no dia 13 de setembro de 2022 foi registrada uma ocorrência de assédio em seu bar Rabo de Galo. O hotel informa que prestou toda assistência as vítimas até a chegada da equipe da Polícia Militar e que está prestando todo auxílio necessário as investigações, que correm em sigilo, incluindo o fornecimento das imagens registradas pelas câmeras internas”, informa o comunicado do hotel. As informações são do portal de notícias G1.

