Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2022

Rumores que o atleta estaria descontente tomaram o noticiário europeu na última semana.(Foto: Divulgação/Manchester United)

Nas últimas semanas, surgiram rumores na Europa sobre um possível descontentamento de Cristiano Ronaldo com a fase do Manchester United. Chegou a ser levantada, inclusive, uma possível saída do português, o que foi rechaçado pelo empresário do atacante, Jorge Mendes.

De acordo com o agente, Cristiano Ronaldo está ‘muito feliz no Manchester’ e que não existe qualquer possibilidade do jogador sair do clube. Sexto colocado na Premier League, o Manchester United trocou de técnico recentemente e venceu a última partida, contra o Burnley, por 3 a 1.

“Ele vai continuar a mostrar grandes e sólidas exibições, como sempre na sua carreira. Tenho a certeza de que vai ser uma grande época para ele”, comentou Jorge Mendes à ‘Sky Sports’. Na atual temporada, Cristiano Ronaldo já soma 20 partidas e 14 gols marcados.

O Manchester United ainda não embalou na temporada, mesmo com a chegada de Ralf Rangnick ao comando dos Red Devils. E Cristiano Ronaldo, a maior estrela do elenco de Old Trafford, admitiu que o time não tem rendido como esperado em campo.

CR7 postou mensagem de Ano Novo em seu Instagram. No texto, o português afirmou ‘não estar contente’ com a atual campanha do time, que está em sexto colocado na Premier League, com 31 pontos (e jogos a menos). Além disto, também admitiu que o time precisa ‘entregar mais’ ao torcedor dentro de campo para começar a brigar mais forte no topo da tabela.

“Não estou contente com o que estamos fazendo no United. Nenhum de nós está contente, eu garanto. Sabemos que precisamos trabalhar duro, jogar melhor e entregar mais do que estamos entregando neste momento”, declarou.

Mas não foi apenas de lamentos sobre a complicada temporada do Manchester United que a mensagem de Cristiano Ronaldo teve. O atacante também lembrou os feitos durante a temporada, como as várias artilharias que teve, os 47 gols anotados no ano e também seu retorno a Old Trafford, ao qual disse ter sido ‘um dos momentos mais emblemáticos’ de sua carreira.

“2021 está chegando ao fim, e mesmo que não tenha sido um ano fácil, apesar de ter marcado 47 gols em todas as competições. Foram dois clubes diferentes e cinco técnicos diferentes. Uma Euro que disputei com minha seleção e ainda brigando pela vaga na Copa do Mundo. Na Juventus, me orgulhei de ter ganho a Copa da Itália e a Supercopa Italiana e me tornar artilheiro da Série A. Com Portugal fui artilheiro da Euro, uma grande conquista. E minha volta ao United sempre será um dos momentos mais emblemáticos da minha carreira”, disse CR7.

