Esporte Empresário de Navas fala sobre o desejo do goleiro atuar no Brasil e confirma conversas com o Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2025

o empresário disse que que o goleiro, de 38 anos, quer atuar em uma liga competitiva, vendo o Brasil como uma boa oportunidade para realizar este desejo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Com a possível saída do goleiro Marchesín para o Boca Juniors, um nome já está sendo especulado para atuar no Tricolor: Keylor Navas. O empresário do jogador, Luciano Emílio, confirmou que o Grêmio vem negociando a contratação de Navas e ainda revelou que o mesmo é o único clube que tem conversas com o arqueiro neste momento.

Além disso, o empresário disse que que o goleiro, de 38 anos, quer atuar em uma liga competitiva, vendo o Brasil como uma boa oportunidade para realizar este desejo. O atleta já recusou propostas da Arábia Saudita e do Cerro Porteño.

Navas está livre no mercado da bola desde julho de 2024, quando acabou o seu contrato com o PSG, da França. Sendo assim, é visto como uma grande opção ao Tricolor. Afinal, pode chegar “sem custos” sendo um nome de peso, que agitaria o futebol brasileiro.

O goleiro atuou durante cinco temporadas no Real Madrid, conquistou três vezes a Liga dos Campeões e quatro vezes o Mundial de Clubes. Após isso passou a atuar no PSG, onde permaneceu por quatro anos, sendo também emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

Preterido por Donnarumma, Navas jogou somente seis partidas na última temporada pelo time francês. Navas está sem clube desde julho, mas segue mantendo uma rotina de treinamentos, inclusive com a seleção da Costa Rica.

Número de estrangeiros

Em outra frente, o número de estrangeiros se torna um ponto de alerta para o Grêmio. Com a chegada de Cuéllar, o Tricolor passa a ter 10 jogadores estrangeiros, sendo que apenas nove são permitidos em competições nacionais. No restante da lista constam: Marchesín, Kannemann, Villasanti, Monsalve, Cristaldo, Aravena, Pavon, Arezo e Braithwaite. Porém, para o primeiro semestre Kannemann estará fora, em recuperação de cirurgia no quadril.

