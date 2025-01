Grêmio Grêmio fecha disputa da Copa Santiago Sub-17

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











No Estádio José F. Gorki, em Santiago, o Grêmio foi superado por 2 a 0 pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato da competição Foto: Ieda Beltrão/Rádio Santiago Foto: Ieda Beltrão/Rádio Santiago

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A categoria Sub-17 da Base Gremista fechou a disputa da Copa Santiago na noite deste sábado (18). No Estádio José F. Gorki, em Santiago, o Grêmio foi superado por 2 a 0 pelo Palmeiras e ficou com o vice-campeonato da competição.

Com o primeiro tempo terminando com o placar zerado, o Tricolor viu os adversários abrirem o placar aos 13 minutos da etapa final com Heittor. Atrás do marcador, a categoria Sub-27 tentou, mas não conseguiu chegar ao empate. Já nos acréscimos do jogo, aos 44 minutos, Rikelme fechou a conta para equipe paulista.

Na fase de grupos, o Grêmio avançou em terceiro colocado no Grupo A e enfrentou o São José, nas quartas de final. Vitória Tricolor por 1 a 0. Nas semifinais, a Sub-17 empatou em 1 a 1 com a Liga Alajuelense, da Costa Rica, e venceu nos pênaltis por 5 a 4.

Este ano marcou o retorno da Copa Santiago, que teve hiato iniciado ao final da edição de 2020. No ano anterior, em 2019, a Base Gremista sagrou-se campeã pela sétima vez.

Escalação: Gabriel Menegon; Vitor Ramon, Bernardo Tramontini (David Brendo), Henzo, Luan Follmer (Lucas Rian); Danillo (João Borne), Rogerio (Rafael Gomes), Barbosa (Izaac Lobato); Vini Ferraz (Vagner), Gabriel Heinriky (Arnaldo) e Arthur Rafael

Técnico: Fernando Garcia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-fecha-disputa-da-copa-santiago-sub-17/

Grêmio fecha disputa da Copa Santiago Sub-17

2025-01-19