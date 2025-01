Inter Polícia registra denúncias de injúria racial e importunação sexual em amistoso entre Inter e México

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

De acordo com o registro policial, um homem de 39 anos teria ofendido o equatoriano Enner Valencia utilizando a frase "que negro lixo" Foto: Ricardo Duarte/Inter De acordo com o registro policial, um homem de 39 anos teria ofendido verbalmente o equatoriano utilizando a frase "que negro lixo"(Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O amistoso entre Internacional e a seleção do México, disputado na quinta-feira (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre, terminou com o registro de duas ocorrências na delegacia do estádio. Segundo os registros da Polícia, a primeira seria um suposto caso de importunação sexual; e o segundo, injúria racial contra o jogador Enner Valencia, do Inter.

A primeira ocorrência foi relatada durante o intervalo da partida por uma mulher de 32 anos. Ela afirmou que foi abordada por um homem na saída do banheiro, que fez propostas indecorosas e insistiu em pedir seu telefone.

Segundo o registro, o homem, de 54 anos, foi conduzido ao posto policial para ser ouvido. Também foram analisadas imagens das câmeras de segurança do estádio que confirmaram um breve contato verbal entre os dois, porém não foi possível identificar o conteúdo da conversa. Não havia testemunhas próximas que pudessem auxiliar no caso.

A polícia afirma ainda que o homem estava visivelmente alcoolizado e que alegou apenas ter pedido o telefone da jovem. Ele foi liberado, mas o caso foi encaminhado para a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para investigação.

Ataque a Enner Valencia

O outro caso ocorreu durante o segundo tempo da partida, no momento da substituição do atacante Enner Valencia. De acordo com o registro policial, um homem de 39 anos teria ofendido verbalmente o equatoriano utilizando a frase “que negro lixo”. A situação gerou uma confusão entre a torcida que estava na arquibancada inferior, que se revoltou com o ato e pediu ajuda a um segurança do clube.

O suspeito e uma testemunha foram levados aos posto policial da 2ª Delegacia de Polícia do estádio para registrar os fatos. O homem preferiu ficar em silêncio e acabou sendo liberado porque apenas uma testemunha afirmou que presenciou os fatos. As imagens das câmeras do Beira-Rio serão enviadas para a Delegacia de Intolerância para investigação.

Internacional acompanha as denúncias

A assessoria de imprensa do Internacional divulgou uma nota sobre os casos, dizendo que está acompanhando atentamente as duas denúncias, que já estão sendo investigadas pela autoridades:

“O Sport Club Internacional informa que as denúncias estão sendo devidamente investigadas pelas autoridades competentes. Na noite de quinta-feira, o Clube conduziu os acusados até o Jecrim e forneceu as imagens necessárias para as análises. O Inter segue à disposição das forças de segurança para continuar colaborando nas apurações.

O Inter acompanha atentamente os desdobramentos e tomará as medidas cabíveis de acordo com o estatuto e regimento interno do clube”.

