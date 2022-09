Acontece Empresário João Mário Darós recebe o título de Cidadão de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

A distinção foi proposta pelo vereador e presidente do Legislativo Idenir Cecchim (MDB). Foto: Ederson Nunes/CMPA Solene de Outorga do Título de Cidadão de Porto Alegre ao senhor João Mário Darós, proposta pelo presidente vereador Idenir Cecchim. Foto: Ederson Nunes/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre entregou o título de Cidadão ao empresário João Mário Darós na última sexta-feira (23). A distinção, proposta pelo vereador e presidente do Legislativo Idenir Cecchim (MDB), foi concedida em Sessão Solene realizada no Plenário Otávio Rocha e presidida pela vereadora Mônica Leal (PP).

Cecchim destacou em seu discurso que costuma pensar muito antes de propor um título de Cidadão. Observou que, no caso de Darós, não foi diferente. “E a votação unânime do título pelos 36 vereadores desta Casa comprova que a escolha foi correta.” Cecchim acrescentou que Darós é um empresário competente mas, mais do que isso, é um homem que atua anonimamente em prol da sociedade porto-alegrense, auxiliando muitas entidades assistenciais sem fazer alarde. “É um homem silencioso, que trabalha sem se mostrar, que faz as coisas com o coração. Por isso, a cidade de Porto Alegre o acolhe com alegria e orgulho como Cidadão.”

“Lisonjeado com a homenagem”, Darós agradeceu a todos que prestigiaram a cerimônia, e a Cecchim, que propôs a distinção. Lembrou de suas origens, do trabalho de seus pais e irmãos no campo, da sua infância em Jaguari, da caixa d’água, da vinda a Porto Alegre, do início de sua vida profissional e do surgimento da empresa criada por ele e pelos sócios Claudino e Alceu. “Hoje, somos uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul no setor de fertilizantes, gerando empregos a mais de 500 colaboradores. Mas continuo o Mário lutador e inquieto, amigo dos meus amigos, associativo no trabalho e na vida”, comentou. Acrescentou que nunca pensou que teria a felicidade e o reconhecimento que tem hoje nesta Porto Alegre pela qual se apaixonou. “Vivo as águas do Guaíba, vivo o churrasco e o bom vinho com os amigos. E vivo agora a honra de ser Cidadão desta cidade.”

História

Darós é empresário do ramo de fertilizantes do estado e um dos sócios da Fertilizantes Piratini. Em 1990, a Fertilizantes Piratini construiu a sua primeira unidade em Porto Alegre, no bairro Humaitá. Já em 2000, em um terreno vizinho, a empresa ergueu mais um local e estendeu suas operações na capital gaúcha, contribuindo de forma importante com o desenvolvimento econômico e a geração de empregos e renda na cidade. Atualmente, a empresa é uma referência no mercado nacional e internacional na área de fertilizantes, sendo responsável pelo lançamento de produtos inovadores e de grande qualidade, premiados em diferentes eventos no Brasil e fora do país.

No ano de 2016, Darós foi eleito presidente do Sindicato da Indústria de Adubos no Estado do Rio Grande do Sul (SIARGS), tendo sido reconduzido ao cargo para o triênio 2019-2022. No Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é membro efetivo do Conselho Deliberativo do clube. Além disso, ao longo de toda sua vida, Darós participou de diversas atividades sociais, tanto de forma particular quanto por meio de sua empresa, voltadas ao bem-estar da comunidade.

