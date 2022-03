Política Empresário Luciano Hang, das Lojas Havan, anuncia desistência de candidatura política

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Empresário bolsonarista vinha fazendo mistério acerca de seus planos políticos. (Foto: Redes Sociais/Divulgação)

O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono de uma rede de lojas e conhecido como “Véio da Havan”, anunciou nesta quarta-feira (30) ter desistido de se candidatar ao Senado por Santa Catarina.

Ele declarou ter tomado a decisão após seu filho ter tido um mal súbito durante uma viagem em família, realizada para que pudesse decidir se se candidataria ou não. Ele disse que desistiu da candidatura ao pensar em seus filhos e esposa e em seus 22 mil colaboradores. A declaração foi feita numa transmissão ao vivo em sua conta no Instagram.

“Eu repensei a minha vida naqueles minutos ali. Continuarei trabalhando para mudar o Brasil, mas não serei político. Tenho certeza que as pessoas vão entender.”

Hang vinha fazendo mistério acerca dos planos políticos e aproveitando a indecisão para gerar conteúdo em suas redes sociais. Apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro, ele é seguido por 4,7 milhões de pessoas no Instagram e 338 mil no Twitter.

A candidatura do empresário era esperava como um palanque para Bolsonaro em Santa Catarina, Estado que votou massivamente nele em 2018.

Hang conquistou os bolsonaristas por suas performances, trajes com as cores do Brasil e uma defesa apaixonada do presidente. Ele é figurinha carimbada em manifestações de apoiadores de Bolsonaro e frequentemente prega contra uma suposta ameaça comunista no Brasil, também propagada pelos bolsonaristas.

A proximidade com o presidente da República rende frutos ao empresário. Em dezembro, Bolsonaro declarou que havia demitido funcionários do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após o órgão federal ter interditado a obra de construção de uma unidade das lojas Havan.

Bolsonaro se referia a paralisação de uma obra da Havan na cidade de Rio Grande (RS). A interrupção dos trabalhos ocorreu em dezembro de 2019 após o órgão ter encontrado material de interesse arqueológico no local da construção.

Queixa-crime

Uma queixa-crime do empresário contra o youtuber Felipe Neto foi rejeitada nesta semana pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

A decisão foi assinada pelo juiz Rubens Roberto Rebello Casara. O processo aponta que o Neto foi acusado de cometer o crime de calúnia por insinuar que Luciano Hang teria falsificado o atestado de óbito da própria mãe.

“O querelante afirma a ocorrência ao bem jurídico da ‘honra’, isso em razão da prática de conduta tipificada como um crime de calúnia. O imputado teria afirmado falsamente que o querelante teria cometido o crime de falsidade ideológica”, diz o documento sobre a acusação.

A decisão explica que crimes contra a honra só se justificam em razão de “risco concreto ou da afetiva violação à dignidade da pessoa humana, valores assegurados pela Constituição da República, assim como as garantias da liberdade de pensamento e da liberdade de expressão”.

“Por todo o exposto, em especial diante da absoluta ausência de justa causa à ação penal e da inépcia manifestação da peça, rejeito a presente queixa-crime”, destaca um trecho da decisão.

