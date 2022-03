Inter Inter vence Cruzeiro-RS por 3 a 0, em jogo-treino realizado no CT Parque Gigante

Por Leonardo Moll * | 30 de março de 2022

Rodrigo Moledo foi titular na atividade desta quarta-feira (30) Foto: Divulgação / S. C. Internacional Foto: Divulgação / S. C. Internacional

Visando as estreias na Copa-Sul-Americana (dia 06) e Brasileirão (dia 10), o Inter realizou um jogo-treino na manhã desta quarta-feira (30), no CT Parque Gigante, diante do Cruzeiro, de Porto Alegre. O colorado, que entrou em campo com uma equipe alternativa, venceu sem dificuldades.

Dando uma rodagem à equipe, o técnico Alexander Medina iniciou a atividade com a seguinte equipe: Keiller; Heitor, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Johnny; Estevão, Lucas Ramos e Gustavo Maia; Caio Vidal.

Sem passar sufoco, o Inter aplicou uma goleada de 3 a 0 sobre o clube de Cachoeirinha. Caio Vidal, driblando o goleiro adversário, abriu o placar. Rodrigo Moledo ampliou o marcador em jogada pelo alto, e Gabriel Mercado fechou a partida pegando o rebote de chute de longa distância.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

