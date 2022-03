Inter Ex-executivo do Inter, Paulo Bracks, fala após deixar o clube

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Paulo Bracks deixou o cargo de executivo do Inter dia 4 de março de 2022 Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Por meio de uma nota oficial no seu Linkedin, o ex-executivo Colorado falou após deixar o cargo. Paulo Bracks lamentou deixar o projeto no meio do caminho e em tom de crítica comentou o andamento da gestão. Atualmente sem clube, ele deixou o Internacional há pouco menos de um mês. Confira a nota completa:

“Despeço-me do Internacional, após 1 ano e 2 meses, com sentimentos opostos.

Lamento por saber que podíamos ter avançado mais; feito mais; prosseguido no que estava dando certo; corrigido o que estava dando errado. Lamento por não ter tido tempo para usufruir da árdua economia realizada no 1° ano; do sacrifício imposto pela austeridade financeira em detrimento do desempenho desportivo pleno. Lamento não ter acompanhado o aproveitamento planejado de jovens, do 1° ano para o 2°, e o aumento programado dos ativos para o futuro do clube. Lamento não desfrutar do saldo das necessárias vendas, que serviram para quitar as pesadas dívidas, e não deixado o clube parar. Os resultados de campo não vieram, é fato, e a autocrítica é imperiosa, mas todos os outros estratégicos e metas de gestão foram alcançados. É triste sentir não ter sido suficiente para a continuidade. Afinal, o projeto valia até quando? Saio decepcionado com aqueles que se preocuparam mais com o lado de fora, fazendo com que o externo instável triunfasse sobre o interno assertivo. Decepção com a política. Decepção, finalmente, por não ter conseguido pendurar uma faixa pesada no peito do colorado, que há mais de 120 meses aguarda para voltar a se sentir o que é, na origem, essência e história: um vencedor.

Por outro lado, e é o que vale e fica, o sentimento é oposto. Me sinto feliz e me traz muita alegria ter tido a honra de representar esse clube gigante, respeitado no mundo do futebol e que me presenteou com amigos, jogos e histórias eternizadas na mente e coração. A alegria do dia a dia saudável, das vitórias maiúsculas, dos Grenais vencidos e suas consequências, das expectativas altas, do suor, da entrega e doação, da união e superação nos momentos difíceis, das experiências, das marcas deixadas para a instituição. Fico, na cabeça, com a alegria do torcedor e do clube do dia 06/11/21, e não com a frustração, vazio e silêncio do dia 25/02/21. Alegria de ter conseguido (com o suporte e trabalho de pessoas muito competentes, que formaram uma grande equipe e se tornaram amigos para a vida) implementar os processos internos de gestão, de ciência de dados, de desenvolvimento individual de performance, de segurança contratual, de responsabilidade financeira em todos os movimentos, da alta minutagem dos jovens, de valorização dos ativos, das negociações conduzidas com responsabilidade e altivez, da repatriação de ídolos, da maior venda da história do clube. A minha alegria final, de poder ser abraçado por todos os jogadores e funcionários do CT, um a um, da forma mais sincera e transparente, faz com que eu leve o Internacional, e todos aqueles que serviram comigo nesta intensa batalha de 14 meses, para sempre, no peito. Levo comigo, daqui, um filho nascido gaúcho e colorado, Bento, memória viva deste tempo.

Respeito ao torcedor e à imprensa, inclusive aos que me desrespeitaram. O tempo irá mostrar várias verdades. Obrigado aos colegas de trabalho e amigos! Obrigado, Internacional!”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

