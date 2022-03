Inter Shakhtar Donetsk encaminha empréstimo de Vinicius Tobias, ex-Inter, para o Real Madrid

Por Andrei Severo * | 31 de março de 2022

O lateral-direito ex-Inter está sendo emprestado para o Real Madrid B, da Espanha Foto: Divulgação / Shakhtar Foto: Divulgação / Shakhtar

De olho no mercado em busca de reforços, o Inter pode, em breve, receber um bom dinheiro inesperado. Isso porque o lateral-direito ex-colorado, Vinicius Tobias, está sendo emprestado para o Real Madrid Castilla, equipe B do clube espanhol, com opção de compra ao final do vínculo.

Vini Tobias foi vendido em julho de 2021 ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por €6,5 milhões (cerca de R$ 34 milhões). O acordo entre Inter e o clube ucraniano é que, com Tobias sendo vendido por um valor acima de €15 milhões (cerca de R$ 79 milhões), o Inter ficaria com 10% do montante. Além do percentual de formação que é de 4%.

O lateral-direito não atuou pelo profissional do Inter, apesar de ser bastante pedido por parte da torcida colorada. No clube ucraniano, Vinicius Tobias ainda não estreou profissionalmente pelo Shakhtar, porém na categoria de base, o jovem de apenas 18 anos vem tomando destaque.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

