Grêmio Empresário revela propostas do futebol europeu por Ferreira e afirma: “Futuro é fora do Brasil”

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Parte do atleta tenta a rescisão contratual por meio da Justiça Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Apesar do imbróglio contratual com o Grêmio, o empresário Pablo Bueno, representante de Ferreira, revelou que a situação do atacante teve boas notícias, neste período de paralisação do futebol. Enquanto aguarda por uma decisão da Justiça, a respeito do pedido de rescisão contratual, o futuro do atleta está sendo desenhado fora do Brasil.

Pablo afirmou que, neste últimos dias, não houve nenhum avanço com o clube tricolor. Contudo, na situação de Ferreira, ocorreram algumas situações: “Com o Grêmio está na mesma coisa. Mas no caso do Ferreira, teve muita coisa boa. Hoje, jogadores de beirada de campo são difíceis no mercado. Tem bastante procura”, declarou o empresário em entrevista ao programa Cadeira Cativa, da Ulbra TV. Quando questionado sobre o recebimento de propostas de outros times, o empresário respondeu de forma positiva.

“Ele está treinando forte, se dedicando. A pedida do Ferreira foi muito normal, anormal seria não receber. Agora é olhar para frente. O futuro do Ferreira é fora do Brasil. Não vai ficar no Brasil”, declarou Pablo Bueno.

Antes da parada, Ferreira tentou rescindir seu contrato. Uma das alegações foi pela medida do atacante ser afastado dos treinos do time principal. A situação ocorreu em decorrência do impasse na situação de renovação contratual. O vínculo de Ferreira se estende até junho de 2021.

Com o pedido indeferido da Justiça do Trabalho, Ferreira segue com o contrato com o Grêmio, não podendo se transferir para outro clube até a próxima fase do processo, ainda sem data para ocorrer, em virtude do cenário de pandemia da Covid-19.

Interesse do Inter?

Durante a entrevista, o empresário de Ferreira também esclareceu sobre um suposto interesse do Inter. Pablo afirmou que foi procurado por um jornalista a respeito de um acerto, mas afirmou que não foi procurado por nenhum dirigente colorado. “Ele me ligou e disse que o Ferreira estava acertava com o Inter. Eu respondi que ninguém do Inter me procurou. Eu agradeço o Inter por lembrar do Ferreira, por ser um grande time.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio