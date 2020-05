A manhã também foi de comemoração no CT Luiz Carvalho. O meio-campista Thaciano completou 25 anos e foi saudado à distância pelos colegas, que bateram palmas para o jogador. Agradecendo as felicitações, o atleta saudou também os cuidados que o Grêmio vem tomando em meio a pandemia.

“Meu sentimento é de felicidade, por estar completando mais uma estação e estar onde as pessoas gostam de mim. Estou muito feliz de retornar às atividades e ver todo o esforço que o Clube tem feito na preparação para nos receber e essa estrutura que está nos proporcionado, isso é de total felicidade”, disse.

Há dois anos no Grêmio e atuando em sua terceira temporada pelo tricolor, o meia também comemorou outro feito. No sábado (9), o jogador gremista completou um ano em que balançou as redes pela primeira vez pelo clube gaúcho, na Arena. Aquela foi sua quarta partida pela equipe de Renato Portaluppi em seu primeiro ano de casa.

A partida aconteceu pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil contra a equipe do Goiás. Depois de abrir vantagem no Serra Dourada, a equipe gaúcha venceu, em casa, pelo placar de 3 a 1. Thaciano, com a camisa 16, marcou o segundo gol da vitória e classificação tricolor para as quartas-de-final da competição. Naquela temporada o atleta entrou em campo em 27 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.

Vindo do Boa Esporte após ser um dos destaques da Série B de 2017, o jogador de 24 anos está em sua terceira temporada pelo Grêmio. Desde então, já entrou em campo em 68 partidas e marcou 7 gols pela equipe gremista. Mesmo que ainda não seja um dos titulares, Thaciano conta com grande respaldo do técnico Renato Portaluppi, que o considera como um grande “coringa”, podendo atuar bem em várias posições.