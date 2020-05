Grêmio Vice de futebol do Grêmio diz que o trabalho exercido pela dupla Grenal é referência mundial

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Trabalhando desde o início da semana no CT Luiz Carvalho, e seguindo todos os protocolos de segurança determinados pelo decreto municipal, o Grêmio recebeu de volta seu grupo de jogadores, comissão técnica e funcionários. Nenhum cuidado foi deixado de lado e o retorno gradual aos treinamentos foi acompanhado de perto pelos médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelles, dois integrantes do departamento médico do Grêmio, comandado pelo Dr. Ciro Simoni.

O vice-presidente de futebol do clube, Paulo Luz, em entrevista, disse estar satisfeito pelo trabalho responsável e consciente que o Grêmio está realizando. Também comentou sobre a experiência de ser vice-presidente de um clube de futebol justamente em um momento tão difícil mundialmente. “Está sendo uma experiência de muita responsabilidade, mas rica, tendo que viver com esse contraditório, com as dificuldades e as adversidades. É um momento que preocupa à todos. Mas sabemos que a gente vai vencer, passo à passo, com muito trabalho, empenho e avaliando todas as perspectivas”, frisou.

Nesta sexta-feira (08), o presidente da Comissão de Médicos da CBF, Jorge Pagura, elogiou, através de um áudio enviado ao Dr. Márcio Dornelles, os profissionais médicos do clube e ao processo minucioso desenvolvido pelo tricolor: “quero parabenizar o departamento médico do Grêmio e sua diretoria por esta demonstração de profissionalismo e responsabilidade em relação às medidas protetivas no retorno dos atletas aos treinamentos. As medidas de segurança tomadas pelo Grêmio são espetaculares e fazem transparecer a pujança mundial da instituição e como ela leva a sério sua responsabilidade”, salientou Pagura.

Segundo Paulo Luz, o recado trazido pelo Dr. Pagura é motivo de orgulho para o clube e citou o rival, Internacional, ao afirmar que o trabalho realizado pela dupla Grenal é referência mundial. “De maneira muito particular, o Dr. Jorge Pagura, chefe do comitê médico da CBF, externou isso através de um áudio encaminhado ao Dr. Márcio Dornelles, comentando sobre a excelência do trabalho feito pelo Grêmio. O que nos deixa satisfeitos e orgulhosos, é que o trabalho desenvolvido no Grêmio, e certamente no co-irmão, não é apenas uma referência nacional, mas uma referência mundial”, comenta.

Retorno dos campeonatos

Sem data prevista para o retorno dos campeonatos, o Grêmio segue dando sequência ao trabalho e seguindo as orientações de saúde. Para o vice-presidente de futebol do clube, o tricolor está dando um grande passo ao dar continuidade nos trabalhos, respeitando a saúde e a integridade física dos atletas, seus familiares e da sociedade. “Saúde é vida, mas gradualmente demonstrando que retomando as atividades e dando condições para que a Federação Gaúcha de Futebol e as demais entidades possam vislumbrar de uma perspectiva de calendário, poderemos ir avançando. Sempre reiterando os cuidados com a saúde”, explicou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio