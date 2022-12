Polícia Empresário sequestrado em Canoas é resgatado pela polícia em Portão; dois bandidos são mortos

Por Marcelo Warth | 28 de dezembro de 2022

O homem foi localizado pela Polícia Civil em um cativeiro na zona rural de Portão Foto: Eduardo Monteiro/IGP O homem foi localizado pela Polícia Civil em um cativeiro na zona rural de Portão. (Foto: Eduardo Monteiro/IGP) Foto: Eduardo Monteiro/IGP

A Polícia Civil localizou na noite de ça-feira (27), na zona rural de Portão, no Vale do Rio Caí, o cativeiro onde estava um empresário que havia sido sequestrado no dia anterior, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação terminou com dois bandidos mortos e dois presos.

O homem, de 31 anos, foi capturado no Centro de Canoas, por volta das 18h15min de segunda-feira (26). Ele e seus familiares possuem um estabelecimento comercial na cidade.

No mesmo dia, por volta das 19h, a família do empresário passou a receber mensagens dos criminosos pelo WhatsApp. Os bandidos exigiram R$ 500 mil para libertar a vítima. A polícia foi acionada.

Segundo o delegado João Paulo de Abreu, titular da 1ª Delegacia de Repressão a Roubos, após o início da investigação foram identificados pelo menos três pessoas envolvidas no crime. Em um primeiro momento, foi preso em flagrante, em Canoas, um bandido que estava no carro utilizado no sequestro da vítima. O veículo havia sido roubado no dia , em Guaíba, na Região Metropolitana.

Após a prisão, foi obtida a informação sobre a localização do cativeiro, em Portão. Ao acessarem o local – um galpão –, os policiais civis foram recebidos a tiros e revidaram. Dois sequestradores foram mortos. A vítima do sequestro foi encontrada dentro de um banheiro.

Depois, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, com o apoio da Brigada Militar e da Guarda Municipal, os agentes prenderam mais um integrante da quadrilha, responsável por transferir dinheiro da conta da vítima para a sua conta bancária e tentar realizar saques em caixas eletrônicos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação prossegue para apurar a participação de outras pessoas no caso.

