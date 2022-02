Economia Empresários aguardam o Liquida Porto Alegre 2022 para lançarem promoções

8 de fevereiro de 2022

Alguns estabelecimentos estão programados para oferecer até 70% de desconto aos consumidores. Foto: EBC Alguns estabelecimentos estão programados para oferecer até 70% de desconto aos consumidores. (Foto: EBC) Foto: EBC

Entre 18 e 26 de fevereiro, a Capital receberá o Liquida Porto Alegre 2022, a mais tradicional liquidação do Rio Grande do Sul que está em sua 25ª edição. Mais de 4,5 mil lojistas já se inscreveram e aguardam o lançamento para disponibilizarem suas promoções. Para a CDL POA, o varejo está em um momento muito melhor do que em 2021 e o Liquida marca a força do comércio e a retomada da economia local.

“O Liquida Porto Alegre é a primeira data comemorativa do ano, no calendário do varejo e uma oportunidade de gerar negócios. Há muita expectativa de lojistas e consumidores. Quanto mais estabelecimentos participarem, com ofertas atrativas, maior será o sucesso da promoção”, declara o presidente da CDL POA, Irio Piva, que destaca a importância de o consumidor pesquisar os preços mais atrativos, pois os descontos podem variar entre 15, 20, 30, 50, até 70%, quando cada loja oferece as melhores condições para conquistar os consumidores.

Ao todo, 85 bairros estão contemplados. E os números não param de subir, pois até o dia 14 de fevereiro a Entidade recebe novas inscrições de lojas de diversos segmentos.

O coordenador do Liquida e vice-presidente da CDL POA, Carlos Schmaedecke, comenta: “Para os lojistas, é um momento importante de venderem seus estoques e atraírem clientes em um mês quando, tradicionalmente, as vendas são baixas, e, para os consumidores, é a oportunidade de adquirirem produtos com preços bastante convidativos”.

O dirigente reforça ser fundamental manter a qualidade no atendimento. Na próxima semana, será realizada uma coletiva de imprensa com os números finais e mais novidades do Liquida Porto Alegre 2022.

