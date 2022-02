Rio Grande do Sul Sites do governo do gaúcho ficam fora do ar após ataque cibernético

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os sites foram invadidos nesta terça. Foto: Leandro Osório/Palácio Piratini Os sites foram invadidos nesta terça. (Foto: Leandro Osório/Palácio Piratini) Foto: Leandro Osório/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Alguns sites do governo do Rio Grande do Sul estão fora do ar na manhã desta terça-feira (8), após um ataque cibernético.

O governo do RS, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, confirmou que os endereços eletrônicos foram invadidos durante a madrugada. De acordo com a pasta, não houve vazamento de dados após o ataque, e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs) trabalha para regularizar o funcionamento.

As páginas do Piratini, Secretaria Estadual de Saúde (SES), da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), do Detran e da Procergs são algumas que não podem ser acessadas no momento.

Nota do Governo do RS

Nesta madrugada houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS. Ainda durante a madrugada, a Procergs, por meio de suas monitorias ativas, identificou e bloqueou esta iniciativa. Todas as providências para sanar essa situação já foram tomadas. O evento se deu em um ambiente restrito e sem vazamento de dados. Todos os cuidados estão sendo tomados para retorno dos serviços afetados com a maior brevidade possível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul