500 novas lixeiras tipo "bolinha" são instaladas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2022

As novas lixeiras devem ser utilizadas para o descarte de pequenos resíduos Foto: Adriana Machado/DMLU As novas lixeiras devem ser utilizadas para o descarte de pequenos resíduos. (Foto: Adriana Machado/DMLU) Foto: Adriana Machado/DMLU

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) inicia nesta quarta-feira (09) a instalação de 500 novas lixeiras laranjas, tipo “bolinha”, em Porto Alegre. A primeira será instalada na avenida Princesa Isabel, 1.181, no bairro Santana.

As novas lixeiras foram adquiridas via pregão eletrônico. A vencedora da licitação foi a empresa Metalúrgica Industrial Japejú Ltda., ao custo total de R$ 239 mil.

A instalação dos novos equipamentos atende a solicitações da população nas regiões Centro, Extremo-Sul, Leste, Norte e Sul da Capital, segundo a prefeitura. Essas lixeiras devem ser utilizadas para o descarte de pequenos resíduos.

Os recipientes são feitos em aço galvanizado, anti-corrosão e resistente ao fogo, com pintura poliéster, bocal maior do que as lixeiras atuais e com acabamento em chapa dobrada, buchas de vinil nos encaixes com pedestal e cinco furos no fundo para drenagem.

