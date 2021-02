Economia Empresários brasileiros e americanos pedem uma aproximação entre Joe Biden e Bolsonaro

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2021

Com a troca de comando na Casa Branca e o esfriamento das relações bilaterais, há dúvidas se Joe Biden continuará ao lado do Brasil. (Foto: Reprodução/Twitter)

Representantes do setor privado do Brasil e dos Estados Unidos divulgaram uma carta em que pedem aos presidentes dos dois países – Jair Bolsonaro e Joe Biden – o aprofundamento da agenda bilateral. Um dos pontos destacados é a manutenção do apoio de Washington ao ingresso do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A candidatura brasileira à OCDE recebeu a aprovação do ex-presidente Donald Trump logo no início do mandato de Jair Bolsonaro, durante uma visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos em março de 2019. Porém, com a troca de comando na Casa Branca e o esfriamento das relações bilaterais, há dúvidas se Joe Biden continuará ao lado do Brasil.

“Encorajamos os presidentes Bolsonaro e Biden a aprofundar os recentes ganhos de política comercial no âmbito bilateral, com vistas a restaurar o comércio e os investimentos mútuos aos patamares pré-crise e a contribuir para a criação de empregos”, diz um trecho da carta, assinada por entidades empresariais como a Câmara Americana de Comércio (Amcham), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), entre outras.

No ano passado, o intercâmbio comercial entre Brasil e Estados Unidos registrou a pior marca em 11 anos. O fluxo de comércio, que é a soma de exportações com importações, de 45,6 bilhões de dólares, caiu 23,8% em relação a 2019 e foi o menor resultado deste a crise financeira de 2009.

Os investimentos também caíram. O fechamento da fábrica da Ford no Brasil é um exemplo concreto.

O fortalecimento da cooperação em matéria de proteção ambiental e do clima e na superação da pandemia também se colocam como prioridades imediatas, ressaltaram os empresários. Segundo a carta, o setor privado segue pronto para trabalhar junto com os líderes de ambas as nações, para melhorar as relações bilaterais.

“Ao iniciar 2021, em meio a uma grave pandemia, reafirmamos nosso compromisso de trabalhar em conjunto com os governos dos dois países em uma agenda bilateral robusta e ambiciosa que impulsione o crescimento inclusivo e sustentável para todos os seus cidadãos”, destaca a carta.

