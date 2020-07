Rio Grande do Sul Empresários de Novo Hamburgo fizeram uma carreata em protesto contra restrições ao comércio

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Manifestação foi organizada por comerciantes ligados ao CDL no Vale do Sinos. (Foto: EBC)

Empresários ligados à CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, realizaram na manhã desta sexta-feira (24) uma carreata em trecho da rodovia BR-116, a fim de protestar contra as medidas restritivas ao comércio na região. Por volta as 11h, houve congestionamento no trânsito de veículos entre os quilômetros 240 e 243, sentido Região Metropolitana-Capital.

No início deste mês, a entidade enviou ao governo do Rio Grande do Sul um pedido de flexibilização de atividades, com a adoção de um plano de contingência. O documento foi elaborado em conjunto com as CDLs de Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Lindolfo Collor, Presidente Lucena, São José do Hortêncio, São Leopoldo, Portão, Campo Bom, Sapiranga e Dois Irmãos.

Classificada sob bandeira vermelha (alto risco de contágio por coronavírus) no sistema de distanciamento controlado imposto pelo governo gaúcho para conter a pandemia, a Região continua com esse status no mapa preliminar divulgado pelo Palácio Piratini na tarde desta sexta-feira. Prefeituras e associações de municípios têm até a manhã de domingo para questionar a nova configuração, que passará a valer na terça-feira (28).

“Os empresários estão sendo punidos, injustamente, ao terem que fechar as suas portas”, reclama a entidade em seu site. “A Câmara de Dirigentes Lojistas de Novo Hamburgo compreende que o município deve combater com afinco o avanço do coronavírus. Contudo, acredita que o fechamento do comércio não é suficiente. A própria prefeitura comentou que os lojistas estavam respeitando as normas sanitárias exigidas para contenção do coronavírus.”

Ainda conforme o CDL local, a própria prefeitura considera que o maior motivo da disseminação do vírus na cidade são as aglomerações em práticas esportivas ao ar livre, ginásios e festas domiciliares. “Portanto, o comércio não é o culpado. O foco das aglomerações que precisa ser estancado”, salienta o presidente da entidade em Novo Hamburgo, Jorge Stoffel.

Situação local

Nesta sexta-feira, a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) da cidade – uma das principais do Vale do Sinos – notificou mais duas mortes por coronavírus. As vítimas são dois idosos, de 70 e 71 anos. Com isso, Novo Hamburgo totaliza 76 perdas humanas causadas pela pandemia. A cidade é a sexta colocada no ranking gaúcho de casos positivos (1.977) e a vice-líder em óbitos (74).

(Marcello Campos)

